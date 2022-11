Un posto al sole anticipazioni: grave minaccia per Marina e Roberto

Un Posto al Sole. Tutte le anticipazioni della fiction. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 28 novembre al 3 dicembre

Un Posto al Sole è la prima soap opera italiana interamente prodotta in Italia e anche la più longeva della storia televisiva italiana, in onda infatti dal lontano 1993.

Nelle nuovissime puntate della soap opera più longeva d’Italia scopriremo nuove importanti rivelazioni. Ma prima di addentrarsi nei prossimi episodi, vi abbiamo fatto un piccolo ripasso generale sulla trama.

Un posto al Sole (Upas) racconta la vita quotidiana di un condominio situato sulla collina partenopea di Posillipo, con la splendida vista sul golfo di Napoli e del vulcano Vesuvio. Il palazzo in questione si chiama Palazzo Palladini e qui vivono tale nobile e prestigiosa famiglia che controlla e gestisce una serie di imprese nella città. Tutto avrà origine quando morirà il conte Giacomo e suo nipote Tancredi erediterà tutta la sua fortuna. Giacomo lascerà il suo appartamento alla figlia avuta con la governante Maria Savona. La giovane, si trasferirà lì insieme a delle amiche e inquilini.

Indubbiamente, questa è la trama iniziale, ma ormai la serie TV ha preso una nuova scia, con personaggi che hanno detto addio e altri che sono invece arrivati.

Un posto al sole (Upas): cosa succederà nei nuovi episodi

Nelle puntate in onda dal 28 novembre, è stata organizzata una festa a sorpresa per Antonello. Tuttavia la festa non avrà gli esiti sperati da Bianca. Per Antonello si verificherà un momento di crisi che sarà l’occasione adatta per Viola per offrire ai suoi alunni un’importante lezione di vita. Nel frattempo Niko, ormai coinvolto a pieno nel piano di Manlio dovrà recuperare un ingente quantità di soldi.

Nel corso delle nuove puntate di Upas mentre Roberto e Marina si preparano ad affrontare una nuova fase della loro vita arriverà una brutta minaccia, una situazione di buio che oscurerà tutti i loro sogni di felicità.

Nel frattempo, con la complicità della realizzazione di un video tutorial di cucina crescerà sempre di più il legame fra Nunzio e Alice.

Clara convince Alberto ad andare a pranzo al Vulcano in compagnia di Marika, che ha un regalo per Federico. Ma quell’occasione spensierata rischia di avere un tragico epilogo per un incidente inaspettato. Marina, Roberto, Filippo e Serena festeggiano, ma un’ombra sinistra sembra incombere su di loro. La rivalità tra le Altieri e le sorelle Cirillo rischia di inaugurare un nuovo fronte di guerra a Palazzo Palladini.

Marina realizza quanto sia difficile per lei superare la violenza subita da Fabrizio e sembra proprio che Roberto stia per scoprire quello che Fabrizio le ha fatto.