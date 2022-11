I tuoi capelli grassi si sporcano in fretta? Sicuramente anche tu commetti questi banali errori

Scopri quali sono gli errori da non fare mai più in caso di capelli grassi. In questo modo la tua chioma sarà pulita più a lungo.

Chi ha i capelli grassi sa bene come questi tendano ad ungersi facilmente e ad apparire grassi anche dopo pochi giorni dal lavaggio. Quello che non tutti sanno è che spesso, alla normale costituzione del capello, si aggiungono alcuni errori davvero banali ma in grado di compromettere il risultato finale. Così, a discapito di lavaggi frequenti, scelta dei prodotti migliori e tutto l’impegno possibile, il risultato è sempre quello di una chioma che appare unta e poco pulita.

Se anche tu ti sei trovata almeno una volta in questa situazione, sai bene quanto ciò possa risultare antipatico. Per fortuna, oggi abbiamo la soluzione per te. O meglio, una serie di probabili errori da indicarti al fine di migliorare la tua esperienza con i capelli. Spesso, infatti, anche se non te ne rendi conto, ci sono degli errori che fai e che possono peggiorare la situazione. Errori che, una volta appresi, potrai mettere da parte al fine di puntare su risultati migliori e su capelli che appariranno puliti per più tempo.

Gli errori che devi smettere di fare se hai i capelli grassi

In caso di capelli grassi, ci sono degli gesti che non andrebbero compiuti troppo spesso in quanto rappresentano dei veri e propri errori. Conoscerli, ovviamente, è un buon modo per gestire al meglio la chioma e per far apparire i capelli puliti il più a lungo possibile.

Dopo aver visto quali sono i tagli di capelli che non invecchiano dopo i 40, ecco, quindi, tutto quello che non dovresti più fare (o che dovresti fare il meno spesso possibile) in caso di capelli grassi. Il risultato sarà così piacevole che imparare a destreggiarti nel modo giusto tra regole e prodotti sarà più indolore di quanto immagini.

Spazzolare i capelli a lungo

Va bene spazzolarsi i capelli al mattino per uscire di casa con una parvenza d’ordine. Farlo troppo a lungo o più volte al giorno, però, può peggiorare le cose. Spazzolando la chioma, infatti, stimoli la produzione di sebo. E questo non fa che far apparire i capelli sempre più lucidi, unti e infine sporchi.

Far uso di prodotti idratanti è uno degli errori con i capelli grassi

Per ogni tipo di chioma ci sono prodotti adatti. E per i capelli grassi esistono prodotti leggeri e in grado di non provocare troppi danni. Detto ciò, il trucco sta nell’usare il meno possibile e limitarsi ad uno shampoo che sia in grado di lavare i capelli senza appesantirli. Sono invece da evitare assolutamente tutti quei prodotti che promettono maggior lucentezza, capelli facili da districare, etc… Usarli li renderebbe infatti più lucidi, sporcandoli prima.

Usare il balsamo

Il balsamo, così come molte creme, hanno la particolarità di rendere i capelli più morbidi e quindi, in qualche modo, più soffici e lucidi. Sui capelli grassi, però, un simile effetto porta ad avere capelli che appaiono lucidi in un primo momento ma che diventano unti poco dopo. Un vero problema se si desidera far durare lo shampoo per qualche giorno.

Imparare ad evitare questi errori davvero comuni e banali e che ti sarà sicuramente capitato di compiere, ti consentirà di poter godere a pieno di una chioma perfetta. Una che sia bella, pulita e in grado di durare a lungo nel tempo. Il tutto per dei capelli che non appariranno unti già dopo un giorno e che per questo ti consentiranno di non doverli lavare troppo spesso e con l’ansia di rivederli sporchi entro poche ore.