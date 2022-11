Se hai più di 40 anni evita gli errori di taglio e acconciatura che invecchiano

Ci sono alcuni errori che dovreste assolutamente evitare, soprattutto se avete più di 40 anni: non faranno altro che invecchiarvi!

Non c’è nulla di cui vergognarsi: l’invecchiamento fa parte della vita ed è certamente qualcosa che dobbiamo sfoggiare con orgoglio. Però è altrettanto vero che non bisogna affrettare i tempi. Infatti, potreste rallentare le cose (almeno superficialmente) scegliendo l’acconciatura giusta per voi.

Quante di voi sono costantemente bombardate da consigli su come sembrare la metà dei loro anni, ma cosa succede se volete semplicemente apparire meravigliose per la vostra età? Uno dei modi più semplici per farlo è prestare maggiore attenzione ai capelli e agli stili che invecchiano.

Errori da evitare per le over 40!

Scegliere i capelli giusti per il vostro viso e il vostro stile di vita può farvi apparire più bella, più rinnovata e più pronta ad affrontare la giornata. Però dovete scegliere l’acconciatura più adatta a voi. Per questo motivo vogliamo aiutarvi elencando gli errori più comuni di acconciatura che potrebbero farvi sembrare più vecchie. Tranquille, si possono evitare, basta seguire i nostri preziosi consigli!

Scegliere un’acconciatura piatta

Come molte di voi sanno, con l’età i capelli si assottigliano. Se avete 50 anni e portate i capelli con la riga in mezzo, vi consigliamo di cambiare. Meglio concentrarsi sull’aumento del volume dei capelli. Optate magari per taglio diverso (possibilmente più corto) o cambiate il modo di dividere i capelli.

Taglio poco frequente

Tendiamo ad associare i capelli più lunghi alla giovinezza, ma con l’età si verifica l’effetto opposto: I capelli più lunghi sembrano più sottili e quelli più sottili invecchiano. Gli esperti suggeriscono un bob o un taglio che arrivi fino alla clavicola. Se avete un viso lungo, il bob può accorciarlo, mentre se avete un viso rotondo può allungarlo. Con l’avanzare dell’età, va bene per tutti.

Chioma troppo scura

I capelli corvini sono bellissimi, ma dopo una certa età, i capelli troppo scuri e di una sola tonalità appaiono piatti e tutta l’attenzione sarà rivolta alla vostra pelle. Se non volete che i riflettori siano puntati sulle linee sottili e sulle rughe, è meglio incorporare un mix di tonalità per ottenere un look più acceso e luminoso. Assicuratevi inoltre di incorporare uno shampoo per il colore nella vostra routine per aumentare la longevità della vostra tintura.

Viso non incorniciato

Anche se volete mantenere i vostri capelli di un’unica lunghezza, dovreste aggiungere alcuni strati sottili che incorniciano il viso. In questo modo attirerete l’attenzione sui vostri lineamenti più belli e solleverete il viso per un aspetto più fresco. Il punto di partenza ideale per gli strati è lo zigomo, in questo modo si mette in risalto lo zigomo e si ottiene un lifting istantaneo del viso.

Cuoio capelluto trascurato

L’errore più grande è quello di trascurare il cuoio capelluto. Quest’ultimo deve essere curato tanto quanto il viso. Molte volte le donne non sono informate abbastanza. I follicoli possono essere mantenuti forti con la dieta e i trattamenti del cuoio capelluto quando ci si taglia i capelli fanno davvero la differenza.

Frangetta sbagliata

Se siete tentate di tagliare la frangia, è importante tenere a mente tre fattori. La frangia deve essere adatta al vostro stile di vita: alcune richiedono una spuntatina ogni due o tre settimane. Inoltre, devono essere adatti alla struttura dei capelli e alla forma del viso. Se uno di questi tre elementi non è adatto, la frangia non vi piacerà.

Usare shampoo economici

Non è necessario spendere un patrimonio per il proprio regime di cura dei capelli ma probabilmente dovreste abbandonare l’abitudine di usare shampoo e balsamo troppo economici. Questo consiglio vale ancora di più se i prodotti che utilizzate contengono solfati, che eliminano rapidamente il colore e sono estremamente secchi. Aggiornate quindi la vostra scorta di prodotti per capelli in modo da utilizzare sempre prodotti sicuri per il colore e contenenti ingredienti nutrienti.

Rinunciare a ritoccare le radici

Un colore parzialmente cresciuto non è solo antiestetico, ma può anche danneggiare i vostri capelli. Dal momento che i capelli brizzolati possono essere ruvidi, le radici sbiadite sono spesso accompagnate da rotture. Mantenere il colore, invece, può favorire la salute dei capelli e limitarne la caduta.

Immaginarsi con l’acconciatura sbagliata

Imitare l’acconciatura di qualcun altro può non essere lusinghiero per il vostro viso e può addirittura invecchiarlo. Usare le immagini di celebrità e modelle come riferimento per l’acconciatura desiderata può danneggiare il vostro aspetto. Mostrare al vostro parrucchiere un’immagine di capelli lunghi e spessi di qualcuno per i vostri capelli corti e sottili non funzionerà mai. Piuttosto, concentratevi su immagini di persone con consistenza e volume dei capelli simili ai vostri. In questo modo, avrete maggiori possibilità di ottenere qualcosa che vada bene per voi.