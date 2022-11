Emma Marrone ha deciso di fare un cambiamento drastico dopo la morte del padre. La famosa cantante ha abbandonato i suoi caratteristici capelli biondi di media lunghezza e ha sfoggiato un taglio più corto e scuro. In molti hanno visto in questo cambiamento un tentativo di voltare pagina dopo la tragica morte di suo padre.

Sembra che per Emma Marrone stia iniziando un nuovo periodo della sua vita ricco di nuove avventure e soddisfazioni. Un periodo in cui non c’è spazio per i rimpianti e i dolori del passato. A testimoniarlo è la nuova acconciatura sfoggiata dalla cantante, che ha di recente espresso il desiderio di diventare madre in un prossimo futuro.

Emma Marrone cambia look

Come alcuni ricorderanno, qualche giorno fa Emma ha rilasciato una intervista a Vanity Fair asserendo di essere molto delusa dal fatto che le donne single in Italia non possano adottare un bambino. Secondo Emma è un segno di grande arretratezza culturale di un Paese che non vuole allinearsi con le nuove esigenze della società contemporanea.

“Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo?“, aveva esclamato.

Ma perché la Marrone ha fatto queste dichiarazioni? La cantante sembra proprio intenzionata ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. E per adesso in questo capitolo non c’è traccia di un uomo (a parte lui!). Certo, il nuovo taglio sfoggiato su Instagram le sta davvero d’incanto. Si tratta di una acconciatura molto più corta rispetto alla precedente, e il colore scelto è il castano scuro.

I fan hanno apprezzato molto il cambiamento e l’hanno invasa di commenti entusiasti e moltissimi like. Emma sta di certo vivendo un periodo molto intenso e soddisfacente della sua vita, perlomeno in campo lavorativo. La cantante si è cimentata per la prima volta come attrice nel film Il ritorno, diretto da Stefano Chiantini, e ha svelato indubbie capacità anche in questo campo.

Ma il ricordo del padre certamente continua a vivere in lei e, per liberarsi del dolore, Emma deve aver optato per questo cambio di look così diverso da quello a cui ci eravamo abituati. Ora per lei si sta aprendo un nuovo futuro roseo e la cantante può sempre contare sia sui suoi fan in giro per l’Italia che sulla sua famiglia, (sia madre e suo fratello) sempre al suo fianco.