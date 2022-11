Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso doppio ritorno, poi in studio scoppia il panico!

Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso ritorno nel corso della nuova registrazione: poi, scoppia il panico. Assurdo quanto accaduto.

Clamoroso doppio ritorno nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione avvenuta il 22 novembre. Un doppio ritorno che ha provocato lacrime e l’abbandono dello studio da parte di uno dei cavalieri storici della trasmissione di Maria De Filippi. Come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, inoltre, nel corso della registrazione, una fortissima discussione ha scatenato il panico al punto che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per evitare il peggio.

E’ stata, dunque, una registrazione ricca di tensioni, discussioni e lacrime quella avvenuta nello studio di Uomini e Donne. Tutto è stato causato principalmente dal ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma anche da una lite infuocata tra Tina Cipollari e Pinuccia.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, il crollo di Riccardo Guarnieri e la lite tra Tina Cipollari e Pinuccia

Dopo aver abbandonato insieme lo studio di Uomini e Donne per vivere la storia nella quotidianità, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in trasmissione per raccontare come prosegue la loro storia. Ida e Alessandro, al centro dello studio, hanno raccontato di essere tornati da una piccola vacanza e che tra i due procede tutto a gonfie vele. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, tra i due spunta nuovamente il fantasma di Riccardo Guarnieri, reo di aver inviato un messaggio ad Ida.

Messaggio che Alessandro Vicinanza ha interpretato come una provocazione e, in studio, il cavaliere pugliese viene fortemente attaccato al punto da abbandonate lo studio in lacrime dopo aver ammesso di essere deluso dalla Platano. Lacrime che, tuttavia, potrebbero essere state causate dalle critiche ricevute o dalla consapevolezza di aver perso definitivamente Ida che si è tuffata a capofitto nella relazione con Alessandro Vicinanza.

“Non si è capito se per loro due o per gli attacchi subiti”, fa sapere Lorenzo Pugnaloni in merito all’abbandono in lacrime di Riccardo Guarnieri.

Nel corso della registrazione, poi, non sono mancati i momenti di tensione. In particolare, in studio, c’è stata una fortissima discussione tra Tina Cipollari e Pinuccia. Come è ben noto al pubblico che segue con passione le vicende dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, tra Tina e Pinuccia non c’è molta simpatia. Nel corso della registrazione del 22 novembre, tuttavia, tra le due la situazione pare sia degenerata. La dama del trono over, infatti, secondo quanto riferisce Loprenzo Pugnaloni, ha fatto finta di svenire al punto che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.