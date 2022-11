Disastro Edoardo Tavassi al GF Vip 2022: Giaele De Donà rovinata!

Edoardo Tavassi ha fatto un vero e proprio disastro durante le scorse ore al Grande Fratello Vip, rovinando tutto con Giaele De Donà.

Edoardo Tavassi, rispetto ai suoi compagni di viaggio, è entrato da pochissimo tempo nella casa più spiata d’Italia del GF Vip ma nonostante ciò è riuscito a strappare la scena a tutti gli altri vipponi diventando uno dei protagonisti indiscussi di questa settima edizione.

A volte in positivo, tenendo botta con dinamiche interessanti e pepate, a volte un po’ meno in quanto si è lasciato andare a gesti, del tutto involontari sia chiaro, che potrebbero creare non pochi malumori. In particolar modo subito dopo la prima diretta di questa settimana, ha commesso una terribile gaffe con Giaele De Donà che di tutto si sarebbe aspettata tranne che andare a letto in condizioni del genere e invece è successo l’imprevedibile dopo che hanno congedato Alfonso Signorini.

Edoardo Tavassi ha fatto un disastro al GF Vip, ma al tempo stesso gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di aver sorriso di fronte a quanto è accaduto.

Serata rovinata per Giaele De Donà: Edoardo Tavassi imbarazzato dopo la terribile gaffe

Edoardo Tavassi, che è stato difeso da sua sorella Guendalina dopo le critiche feroci di Oriana Marzoli, subito dopo la diretta con il Grande Fratello Vip si è ritrovato a commentare quando accaduto in puntata e celebrare l’ennesimo successo del programma.

Nel farlo gli autori hanno concesso loro dello champagne e in cucina ne hanno bevuto un po’. Tavassi stava sorseggiando in tutta tranquillità il suo calice fin quando per sbaglio non ha fatto cadere tutta la bevanda sul pigiama di Giaele De Donà.

Nikita fa cadere il bicchiere con lo champagne a Edoardo sopra a Giaele. Edoardo: “76 mila euro di pigiama”

Nikita: “Però è champagne”

Edoardo: “Ti giuro credimi,non c’ho na lira, è stata lei”

Giaele: “Aspetto il bonifico”

Nikita: “Contaci” STO MALE #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/2secH3Issm — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

Edoardo ha subito chiesto scusa e si è dimostrato essere molto imbarazzato per quanto accaduto, consapevole di aver macchiato un pigiama molto molto costoso: “Ti prego, credimi” ha esordito il concorrente di Alfonso Signorini. “E’ stata lei!” ha poi proseguito incolpando Nikita, che stava chiacchierando fino a poco tempo prima con lui. “Non c’ho na lira“ ha aggiunto, ma fortunatamente Giaele ha risposto con altrettanta ironia affermando che era pronta ad aspettare il bonifico per il danno ricevuto dopo la fine della diretta con il padrone di casa.

“Contaci!” ha prontamente risposto Nikita con altrettanta ironia, ma purtroppo il danno è stato fatto e la De Donà si è ritrovata con il suo pigiama di classe macchiato ma che come le ha fatto notare la sua compagna di viaggio dopo di tutto si è macchiato di champagne e non di spumante.