Guendalina Tavassi contro Oriana Marzoli, ma la chirurgia la smaschera: ecco com’era prima dei ritocchi

Guendalina Tavassi più agguerrita che mai contro Oriana Marzoli, ma le foto di prima degli interventi chirurgici la smascherano: ecco com’era, verità sconvolgente.

L’aria di tensione che avvolge la casa del Grande Fratello Vip, non accenna minimamente a placarsi. In effetti, per i vipponi non è stata sicuramente un’edizione facile. Dopo i vari casi mediatici, sui concorrenti di quest’anno si è abbattuta anche la piaga del Covid-19, che li sta “abbattendo” uno dopo l’altro. Proprio quando un clima positivo e gioioso sembrava aver trovato un leggero spiraglio grazie ai nuovi ingressi, infatti, le dinamiche sono cambiate di nuovo improvvisamente.

Wilma Goich, Alberto De Pisis, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono gli sfortunati che attualmente sono in isolamento perché risultati positivi. Nel frattempo, però, non mancano i risvolti piccantini che stanno prendendo i rapporti tra gli inquilini di Cinecittà. Già da alcune settimane, infatti, avevano iniziato ad accendersi passioni e rivalità, a causa proprio di alcune delle new entry. Oriana Marzoli più degli altri, ha scatenato un certo scombussolamento nella casa.

Se da una parte Antonino Spinalbese non è riuscito a resistere al fascino della venezuelana concedendosi notti di fuoco con lei sotto le coperte, dall’altra Edoardo Tavassi ha preso di mira il suo comportamento, scatenandosi in una lite furiosa avvenuta negli ultimi giorni. “Questa ha fatto 80 reality e ha sempre bisogno di trovare un uomo. Lei è una donna superficiale che basa tutto sull’apparenza. Che poi mi ha detto che lei può e che io sono brutto e non posso trovarmi una donna, ma non sarò un modello, ma non mi sento così brutto”, si era sfogato dopo il diverbio con Ciupilan. A scatenare ulteriore polverone è intervenuta la sorella Guendalina.

Affondata dopo l’attacco a Oriana Marzoli: il “Prima” e “Dopo” di Guendalina Tavassi lascia a bocca aperta

Come sempre molto attiva sui social, Guendalina Tavassi ha preso immediatamente la parola commentando quanto accaduto. L’ex gieffina si è scagliata contro Oriana Marzoli, deridendola sul fatto che la sua bellezza sia molto cambiata nel tempo. “No vabbè ragazzi, ma io che devo sentire? Oriana che dice a mio fratello che è brutto e non lo vuole nessuno. Anche meno!”, ha esordito la sorella di Edoardo, per poi passare a delle vere e proprie stoccate.

“Lei è una persona superficiale, che pensa solo all’aspetto fisico e che parla solo con i maschi che hanno il fisico. Quindi se ci vogliamo mettere ai suoi livelli io le vorrei ricordare di quando assomigliava a quella del Mondo di Patty, ma abbiamo un po’ più di intelligenza”, ha chiosato su Instagram, paragonando l’Oriana Marzoli pre-chirurgia ad un personaggio che non rappresenta esattamente un simbolo di bellezza. La frecciatina però, non è passata inosservata al noto influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza, che ha colto l’occasione al volo per replicare alle accuse di Guendalina Tavassi.

Nelle sue stories Instagram, infatti, il blogger ha condiviso una foto piuttosto sconcertante in cui mostra il visibile cambiamento di Guendalina Tavassi da prima della chirurgia estetica ad oggi, tratto dalla rubrica “Fatti e rifatti” di Striscia la Notizia. “Cioè ha cambiato i connotati 15 volte e c’ha er coraggio de giudicà Oriana?! (e a me Oriana sta sul c***o), ma lei non si può sentire!”, ha asfaltato Venza la sorella di Edoardo. In effetti le immagini sono abbastanza esaustive.