Oriana Marzoli rifatta? Un’altra persona pima della chirurgia: irriconoscibile!

Oriana Marzoli, influencer venezuelana e concorrente del Grande Fratello Vip 2022, è rifatta? Le foto del passato mostrano un’immagine totalmente diversa.

Oriana Marzoli, influencer venezuelana e regina dei reality in Spagna, è rifatta? Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha sfoggiato tutta la sua bellezza e il fisico prorompente, ma dal passato spuntano alcune foto che mostrano un’Oriana totalmente diversa da quella che sta conoscendo il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli, classe 1990, è nata in Venezuela, ma si è trasferita in Spagna quando aveva 12 anni cominciando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando alla versione spagnola di Uomini e Donne per poi spiccare il volo partecipando a diversi reality fino a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. Ma com’era Oriana qualche anno fa? La sua immagine era come quella che ha oggi? Dalle foto e dai video di alcuni anni fa pare di no.

Oriana Marzoli prima della chirurgia: ecco com’era l’influencer venezuelana

Bionda, con un fisico prorompente e delle curve mozzafiato e un viso assolutamente perfetto, Oriana Marzoli sta conquistando i ragazzi single del Grande Fratello Vip 2022, ma anche il pubblico italiano. Oriana è considerata la concorrente ideale dei reality per la sua capacità di mettersi in gioco e creare dinamiche sia sentimentali che litigiose.

Nella casa di Cinecittà non si è mai mostrata senza trucco e Patrizia Rossetti, durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà che ha esortato a non truccarsi sempre per lanciare messaggi positivi alle ragazze che li seguono, ha sottolineato come l’abitudine di Oriana di truccarsi appena sveglia, nell’armadio, sia sinonimo di insicurezza.

Nella foto che vedete qui in alto c’è un’Oriana del 2012 quando partecipò a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ e un’Oriana di oggi. Confrontando le due foto, qualche cambiamento fisico è evidente. Negli ultimi dieci anni, dunque, Oriana si è sottoposta a qualche ritocchino estetico compreso un intervento al decolletè che lei stessa ha ammesso. Anche il colore dei capelli è diverso così come il sorriso.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Oriana si mostrerà anche senza trucco? Sicuramente, la sua bellezza, sarebbe evidente anche senza un filo di trucco.