Lorenzo Biagiarelli in lacrime dopo Ballando con le stelle: arriva la scoperta che cambia tutto

Lorenzo Biagiarelli è scoppiato in lacrime dopo Ballando con le stelle perché è arrivata la scoperta che cambia ogni cosa.

Lorenzo Biagiarelli è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la cucina. Passione che è riuscito a trasformare in un vero e proprio lavoro, in quanto non solo svolge la professione di food bloggar ma da qualche edizione a questa parte fa parte del cast fisso di E’ sempre mezzogiorno e durante il corso di questa stagione televisiva ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Ballando con le stelle, dove ha ritrovato la sua compagna Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giudice.

Per l’occasione il food blogger è stato ospite, per parlare di quest’esperienza e della sua vita (professionale e privata), nei salotti televisivi di Oggi è un altro giorno, il programma di successo di Serena Bortone su Rai 1, dove durante il corso del suo intervento è scoppiato in lacrime.

Lorenzo Biagiarelli si è commosso in diretta televisiva in quanto ha fatto una scoperta che cambierà per sempre ogni cosa e siamo sicuri che nel saperlo ti lascerà senza parole perchè testimonia quanto tutto ciò al giorno d’oggi non rappresenti una leggenda metropolitana ma una vera e propria realtà.

Ballando con le stelle: Lorenzo Biagiarelli scoppia in lacrime, il motivo ti lascerà senza parole

Lorenzo Biagiarelli, durante il corso della sua ospitata a Oggi è un altro giorno, non è riuscito a trattenere le lacrime in quanto ha ricevuto una delle sorprese più belle che avrebbe mai potuto ricevere, facendo sognare il pubblico del piccolo schermo degli italiani come mai prima d’ora.

“Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi“ esordisce il videomessaggio che ha ricevuto il food blogger e a parlare è Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli, tra l’altro lei è crollata a Ballando con le stelle, nato durante il corso della relazione con Laerte Pappalardo.

“Sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare” ha poi proseguito il ragazzo. “Io non so fare niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene“ ha poi concluso emozionando Biagiarelli che non si sarebbe mai aspettato di ricevere una simile sorpresa da parte del figlio della sua compagna, dimostrando però al pubblico del piccolo schermo che realizzare una famiglia allargata unita dove regna l’amore è possibile e non è soltanto una leggenda metropolitana.

Le parole del figlio di Selvaggia Lucarelli hanno riempito d’orgoglio Lorenzo Biagiarelli, che ha subito replicato emozionato che vuole molto bene al piccolo Leon.