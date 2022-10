Selvaggia Lucarelli in lacrime a Ballando con le stelle: crollo in diretta

By

Selvaggia Lucarelli piange in diretta durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2022: colpa del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

La prima puntata di Ballando con le stelle 2022 ha regalato il primo colpo di scena e le prime emozioni. Tutto è accaduto quando in pista è arrivato Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina. Lo chef che il pubblico conosce per la sua presenza nel programma di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno”, ma anche per la sua relazione con Selvaggia Lucarelli.

Di fronte al compagno ballerino, la Lucarelli non ha trattenuto le lacrime lasciandosi andare all’emozione come potete vedere dalla foto qui in alto.

Selvaggia Lucarelli e le lacrime per il fidanzato Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022

Sulle note di Brividi di Mahmood & Blanco, Lorenzo Biagiarelli ha debuttato sulla pista di Ballando con le stelle 2022 insieme alla maestra Anastasia Kuzmina, presente da anni nel programma di Milly Carlucci. “Non so perché mi ha fatto questo effetto”, ha ammesso Selvaggia Lucarelli commentando immediatamente l’esibizione del fidanzato al termine della musica.

“È l’amore!”, ha urlato la Signora Rossella Erra, che fa parte della giuria popolare insieme agli ex maestri Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Un commento che ha provocato la reazione della Lucarelli che non è mai andata molto d’accordo con la signora Rossella Erra lasciandosi così andare alla seguente replica: “Invece di chiedere chi ha raccomandato Lorenzo bisogna capire chi ha raccomandato Rossella Erra!”.

Lorenzo, poi, come tutti i concorrenti, insieme alla sua maestra, si è presentato davanti alla giuria per le votazioni. Prima di procedere a mostrare le palette dei voti, la Lucarelli ha fatto una richiesta ai suoi colleghi.

“Non chiamateli coppia ma nucleo provvisorio! (riferendosi a Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, ndr)”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Biagiarelli (@lorenzo.biagiarelli)

Lorenzo Biagiarelli, poi, al termine della prima puntata di Ballando con le stelle, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video riassuntivo della serata che vedete qui in alto scrivendo: “Riassunto della prima puntata di @ballandoconlestelle 🕺🏼 È successo di tutto… e ce lo aspettavamo. Grazie a tutti per il supporto!”.