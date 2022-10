Lo prepari in 5 minuti, questo dolce ti farà ricevere tantissimi complimenti

Cinque minuti e il nostro dolce della domenica è pronto: se non ci credete, basta provare questa ricetta, semplicemente sorprendente, per farlo bastano 5 minuti



Se chiediamo a cento persone quale è uno dei dolci più amati, ma anche più semplici da preparare, almeno ottanta diranno tiramisù. Un grande classico della nostra pasticceria buono anche da preparare a casa.

Ma se vi dicessimo che bastano 5 minuti e non ci servono nemmeno le uova? Questa è la risposta migliore a chi non preparare il tiramisù perché teme che le uova non siano state pastorizzate alla perfezione. Le bypassiamo con una crema leggera e deliziosa, il risultato è sorprendente.

Bastano solo cinque minuti per uno dei dolci più amati dagli italiani: tutti i passaggi

La ricetta classica del tiramisù è quella con i savoiardi, ma noi li abbiamo sostituiti con i Pavesini. Una licenza poetica che funziona benissimo, ma se siete affezionate alla tradizione va benissimo mantenere gli ingredienti della tradizione.

Ingredienti:

250 g di Pavesini

70 ml di caffè espresso

Per la crema

500 ml di panna fresca

300g di mascarpone

1 tazzina di caffè espresso

60 g di zucchero a velo

30 g di cacao amaro in polvere

Preparazione:

I passaggi per preparare il migliore tiramisù con crema senza uova sono pochi e molto chiari. Il primo è quello di preparare il caffè con la mola oppure con le cialde almeno un’ora prima perché deve essere freddo.

Mentre aspettiamo, prepariamo la crema senza uova. Versiamo il mascarpone in una ciotola e aggiungiamo subito la tazzina di caffè espresso freddo. Poi con le fruste elettriche a media velocità mescoliamoli bene aggiungendo anche lo zucchero a velo.

Quando questi ingredienti sono ben amalgamati aggiungiamo anche la panna fresca liquida, ancora fredda di frigo, e montiamo tutto fino a quando diventa una crema compatta e omogenea. La consistenza deve essere morbida, come quella del tiramisù classico.

Ora che abbiamo tutto quello che ci serve possiamo assemblare il nostro dolce al cucchiaio, pronto in 5 minuti. Prendiamo una pirofila e sul fondo facciamo uno strato di paverini, leggermente inzuppati nel caffé espresso, poi uno strato di crema, ancora Pavesini e ancora crema.

Con il secondo strato dovremmo aver esaurito gli ingredienti. Quindi mettiamo la pirofila in frigorifero per almeno un’ora e lasciamolo compattare.

Infine, prima del servizio riprendiamo il tiramisù con crema al mascarpone senza uova e spolverizziamolo con il cacao amaro in polvere, distribuito con un colino. Siamo pronti, possiamo portarlo in tavola e prenderci gli applausi.