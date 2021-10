Tiramisù light: gli errori da evitare per un risultato delizioso

Durante la preparazione di un tiramisù light, gli errori possibili sono tanti ed in grado di comprometterne il risultato finale. Scopri i più comuni e come evitarli per ottenere un dolce da poter gustare al meglio.

Chi ama il tiramisù? Questo dolce è da sempre uno tra i più apprezzati e preparati sia per festeggiare eventi importanti che per avere qualcosa di buono da gustare con le persone che si amano.

Purtroppo, si tratta anche di un dolce che, a causa della presenza del mascarpone può non essere sempre indicato. In caso di dieta o di problemi di colesterolo altro, può infatti rappresentare un cibo proibito. E questo nonostante sia davvero buono. Come fare, in questi casi?

Ovviamente si può optare per una versione più sana e leggera nella quale sostituire o dimezzare le parti grasse con altre più magre. Nella preparazione del tiramisù light, però, gli errori sono più frequenti di quanto si pensi, portando a risultati non sempre apprezzabili. Scopriamo quindi quali sono i più comuni e come agire per evitarli e poter godere di un dolce così buono da poter essere servito a tutti.

Tiramisù light: gli errori da evitare durante la preparazione

Il tiramisù light è un dolce che può nascondere più insidie di quante si pensi. Il suo nome, infatti, viene associato ad uno tra i più golosi. Le aspettative sono sempre molto alte e questo significa che nella preparazione della sua versione più light è indispensabile impegnarsi al meglio al fine di poter contare sul massimo del gusto.

Un’impresa impossibile? Assolutamente no. Purché si evitino alcuni errori davvero gravi ed in grado di rovinare tutto.

LEGGI ANCHE -> Ecco l’errore per cui il caffè con la moka viene amaro

Usare un caffè qualsiasi. Volendo puntare sulla leggerezza si andrà a perdere parte del sapore dato dal mascarpone. Per questo motivo è indispensabile puntare al massimo sugli altri ingredienti. Il primo tra tutti è il caffè che dovrà essere preferibilmente di qualità arabica e preparato in modo che non risulti bruciato. Il suo aroma ed il sapore che sprigionerà una volta mescolato agli altri ingredienti è infatti importante per far dimenticare la mancanza o quantità minore di parte grassa.

Inserire il caffè a caldo. Per la corretta preparazione del tiramisù è importante aggiungere il caffè freddo e possibilmente non zuccherato. Aggiungerlo quando è caldo o ancora tiepido rovinerà il formaggio presente e andrà a distruggere i biscotti. È quindi importante preparare il caffè per tempo in modo da non commettere errori che poi sarebbe difficile riparare.

Usare biscotti a caso. Molte persone preferiscono evitare i savoiardi e puntare su biscotti più leggeri. Nel farlo, però, finiscono quasi sempre per optare sui primi che trovano. Questo è un errore che può compromettere il dolce. È infatti indispensabile che i biscotti scelti in sostituzione siano resistenti abbastanza da non spappolarsi una volta assorbita l’umidità degli altri ingredienti. Un’alternativa valida potrebbe essere data da pavesini o simili. Volendo però si può puntare anche su quelli fatti in casa. Ciò che conta è che siano resistenti. Per appurarlo si può effettuare una prova bagnandoli con del caffè e aspettando un’oretta. Il risultato parlerà da solo.

Scegliere un formaggio qualsiasi. Il mascarpone è troppo grasso? Sostituirlo è lecito, purché lo si faccia nel modo corretto. Tra le possibilità c’è quella di tagliarlo con dello yogurt greco. In questo modo se ne manterrà il sapore dimezzando i grassi. Qualora si volesse evitare del tutto il mascarpone, si dovrà optare per un formaggio tipo philadelphia. Il solo yogurt, infatti, risulterebbe troppo acido andando a compromettere il risultato finale.

Usare il dolcificante sbagliato. Oltre ai grassi si vuole evitare anche il surplus di zuccheri? Nessuno lo vieta ma a patto di scegliere il giusto dolcificante. Meglio evitare quelli con retrogusti chimici o di liquirizia e puntare su quelli che non hanno sapore (come il tic) o sull’eritritolo. In questo modo si potrà contare su un dolce ancor più leggero ma, sopratutto, buono.

Mettere troppo cacao. Infine è bene prestare attenzione alla quantità di cacao presente. Spesso, infatti, si tende a metterne di più per dare più sapore, approfittando della sua assenza di grassi. Troppo cacao, però, finirebbe con il rendere il dolce troppo amaro. Meglio, quindi, attenersi alla quantità normalmente prevista ed evitare eccessi.

Non far riposare il dolce. Infine, come per la versione originale, è importante far riposare il dolce al fine di far mescolare per bene i sapori tra loro. Servirlo poco dopo averlo preparato ne ridurrà il gusto rendendolo buono ma non speciale. Meglio, quindi, prepararsi per tempo.

Evitare questi errori spesso così banali da essere sottovalutati è sicuramente un buon modo per ottenere un tiramisù di tutto rispetto. Un dolce che seppur in versione light si dimostrerà più buono che mai.

LEGGI ANCHE -> Non riesci a cucinare il tofu? Ecco gli errori da non fare mai più

Tanto, da essere apprezzato anche da chi non ha bisogno di limitare il consumo di grassi ma che ingolosito dal suo sapore vorrà proseguire nell’assaggio. E tutto per un dolce da gustare senza sensi di colpa e con il massimo del piacere.