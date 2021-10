Michelle Hunziker, cosa faceva prima del successo? Incredibile

È la showgirl svizzera più amata d’Italia e ha fatto tanta gavetta prima di raggiungere l’agognata fama. Ma cosa faceva Michelle Hunziker prima del successo? Rimarrete esterrefatti.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici televisive più famose e amate d’Italia. Con il suo sorriso contagioso è riuscita a entrare nel cuore del pubblico, che è rimasto incantato dalla sua bellezza – decisamente fuori dal comune – e il grande senso dell’umorismo.

La sua carriera decolla nel 1998, anno in cui sposa Eros Ramazzotti. I due, separatisi nei primi anni Duemila, hanno una figlia, Aurora, anche lei volto noto dello show business italiano. Le due hanno una relazione davvero unica e passano moltissimo tempo insieme, sostenendosi sempre nei momenti di difficoltà e condividendo ogni momento felice.

Qualche anno fa, la Hunziker ha voluto aprirsi completamente ai suoi fan pubblicando un libro molto sofferto, Una Vita Apparentemente Perfetta, nel quale racconta a cuore aperto gli anni difficili che ha dovuto affrontare nel suo passato e come è stata in grado di affrontarli (con il supporto, chiaramente, delle persone a lei care).

Nonostante le varie problematiche che imperversano nella sua vita, Michelle si conquista la fama, collaborazione dopo collaborazione. Fa esperienza non solo come showgirl ma anche come attrice, dimostrando il suo talento in ogni occasione.

I programmi che la lanciano definitivamente tra le star della televisione sono Zelig e Striscia la Notizia, dove mostra tutto il suo potenziale di intrattenitrice. Dopo i sei anni di matrimonio con Eros, nel 2012 Michelle si lega a Tomaso Trussardi, dal quale ha due figlie, Sole e Celeste.

Ma che cosa faceva Michelle Hunziker prima del successo?

Classe 1977, Michelle si diploma in lingue straniere e studia danza fino all’età di 17 anni. In quegli anni si trasferisce a Bologna con la madre, ma è Milano la città dove trova i primi ingaggi nel mondo dell’alta moda e della pubblicità, grazie ai quali cresce esponenzialmente a livello personale e professionale.

