“Non potrei mai farlo”: Belen Rodriguez gela tutti e ammette il suo più grande limite

Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare a tutti il suo più grande limite, gelando gli utenti della rete come mai prima d’ora.

Belen Rodriguez non si ferma un attimo. La bella modella argentina è tornata all’inizio di questa stagione televisiva con la nuova edizione di su Tu sì que vales e in contemporanea, con qualche settimana di distanza, ha fatto il suo ritorno anche con Le Iene, che la vede collaborare ancora una volta al fianco di Teo Mammucari.

Di strada la Rodriguez ne ha fatta dai suoi esordi ad oggi e in molti si chiedono come mai non le sia stato ancora affidato un progetto che la vede condurre uno show tutto da sola. A rispondere a questo quesito ci ha pensato lei stessa in quanto durante una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente ha rivelato quello che crede essere il suo più grande limite.

Belen Rodriguez lo ha ammesso per la prima volta lasciando perplessi i suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero aspettati una simile dichiarazione da parte sua ma eppure è successo.

Belen Rodriguez rivela a tutti il suo più grande limite: “Non mi si addice”

Belen Rodriguez, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo del tutto inatteso, ha ammesso qual è il suo più grande limite a livello professionale rivelando perché almeno per il momento non l’è stato affidato alcun progetto che la vede essere l’unica conduttrice presente al progetto.

“Ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no“ ha ammesso la moglie di Stefano De Martino parlando del perché di questa precisa scelta a livello professionale. “Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta” ha poi proseguito, rivelando che preferisce di più la naturalezza che purtroppo non può essere rispettata in molti contesti che richiedono un’organizzazione estremamente precisa.

“Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività” ha poi concluso, preferendo contesti come quelli in cui già lavora. Pronta a strappare un sorriso ai suoi fedeli sostenitori.