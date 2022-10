“Perchè ridursi così”. Sfogo inaspettato di Belen Rodriguez

Amaro sfogo di Belen Rodriguez che si lascia andare ad una dichiarazione che ha diviso il popolo del web: “Perchè ridursi così?”.

Belen Rodriguez si lascia andare ad uno sfogo su un argomento importante e delicato come la chirurgia estetica. Lo sfogo di Belen è arrivato nel corso della prima puntata de Le Iene Show in cui la showgirl argentina ha ricoperto il doppio ruolo di conduttrice e inviata. Belen ha così realizzato un servizio sulla dismorfofobia, ovvero la condizione psicologica da cui sono colpire le persone che si preoccupano troppo per le imperfezioni fisiche che le persone possono percepire.

Belen ha così incontrato persone affette da dismorfofobia, ma anche professionisti che aiutano le persone che soffrono di tale disturbo. Durante il servizio, Belen si è lasciata andare ad una dichiarazione sulla chirurgia.

Belen Rodriguez e la chirurgia estetica: “Vedo tante persone deformate in volto”

Per realizzare il servizio per Le Iene, Belen ha incontrato anche alcune ragazze affette da dismorfofobia. Durante il confronto con tali ragazze, Belen si è anche lasciata andare ad alcune rivelazioni personali ammettendo di non aver creduto, per un periodo, ai complimenti che le facevano.

«Io sono completamente in disaccordo con i professionisti che sono accondiscendenti con i disturbi, che già se uno ha un disturbo deve essere aiutato, non disturbato ulteriormente. Perché vedo tante persone letteralmente deformate in volto, in viso. La domanda che io mi pongo è: per quale motivo un essere umano deve arrivare da un chirurgo plastico a ridursi così?», le parole di Belen.