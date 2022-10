Avrai capelli visibilmente più sani, non perderti la ricetta di questa maschera miracolosa

By

Se vuoi avere dei capelli più sani, ma non sai come fare, sappi che esiste una maschera che potrà aiutarti in pochissimo tempo.

Dopo l’estate i nostri capelli possono apparire decisamente più secchi, meno lucenti, sani.

Il caldo, il sudore, il sale, il sole, il cloro, rendono i nostri capelli sfibrati. Ma non tutti sanno che in realtà questo accade perché il capello era già danneggiato in partenza.

Quando, infatti, le fibre non sono perfettamente compatte – e questo accade quando le cosiddette cuticole che ricoprono la parte esterna si assottigliano – fanno sì che tutti i succitati fattori esterni penetrino nella chioma, rovinandola ulteriormente.

In sostanza è come se un capello sano fungesse da schermo, impedendo quindi a elementi potenzialmente nocivi di attaccarlo.

Ecco perché dovremmo ogni anno prevenire eventuali danni provocati dalla bella stagione. Come? Ovviamente rendendo i nostri capelli sani il più possibile.

Ma perché ciò accada dobbiamo necessariamente sottoporci a trattamenti dal parrucchiere costosissimi? Ovviamente no.

Esiste infatti una maschera che possiamo fare comodamente a casa, a costo praticamente zero: ci serviranno infatti solo ed esclusivamente ingredienti che abbiamo già in casa.

Ecco la maschera che renderà i tuoi capelli immediatamente più sani

Se vuoi rendere i tuoi capelli sanissimi, puoi optare per una maschera fai da te, semplicissima da realizzare.

Ti serviranno infatti solo ed esclusivamente ingredienti che molto probabilmente hai già in casa (e che se non hai puoi reperire facilmente al supermercato a basso prezzo).

Trattasi di prodotti che nutriranno la tua chioma a fondo, rendendola lucente come non mai. Ed i capelli sfibrati saranno solo un vago e tristissimo ricordo.

In sostanza ti serviranno 3 – 4 avocado biologico, 2 limoni (sempre biologici possibilmente), 3 cucchiai e mezzo di olio extravergine d’oliva (ma se preferisci andranno benissimo anche quello di jojoba, quello di cocco e quello di mandorle dolci), 3 cucchiai e mezzo di miele, 3 gocce di olio essenziale di rosa e una tazza di farina di miglio.

Come si prepara questa maschera? Dovrai prendere la polpa dei vari avocado e ridurla in poltiglia. Dovrai poi mettere quello che resta in una ciotola ed aggiungere l’olio essenziale.

Fatto ciò, dovrai prendere il succo di limone ed il miele, aggiungerli al composto e mescolare benissimo il tutto.

Alla fine dovrai semplicemente aggiungere la farina e continuare a mescolare, fino ad ottenere un composto omogeneo.

A quel punto, dovrai semplicemente passarla sui capelli bagnati, avendo cura di distribuirla benissimo su tutto il cuoio capelluto e distribuendola poi anche sulle lunghezze, aiutandoti magari con un pettine a denti larghi.

Dovrai poi tenere la maschera sulla chioma per circa 15 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida ed il gioco sarà fatto.

A proposito di rimedi naturali, sappi che se metti un po’ di birra sui tuoi capelli, avrai un risultato incredibile.

In ogni caso, se vuoi dei capelli sanissimi non devi necessariamente ricorrere a prodotti costosissimi: adesso sai che con questo semplice rimedio potrai dire addio per sempre ai capelli sfibrati.