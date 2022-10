Dopo che avrai visto come spiana le rughe anche tu non potrai più fare a meno di questo ingrediente

Sai qual è l’ingrediente più utilizzato e il più efficace per combattere le tanto odiate rughe? Te lo riveliamo noi.

Molte di noi non conoscono tutti gli ingredienti presenti nei prodotti che utilizziamo per la cura della pelle, ma ce n’è uno che ricorre spesso.

Stiamo parlando del retinolo. Siamo sicure che ne avrai sentito parlare almeno una volta, anche se probabilmente non sai cosa sia e come funzioni. Alcune di noi hanno l’impressione che il retinolo sia un ingrediente anti-invecchiamento per la cura della pelle, mentre altre lo hanno sentito descrivere come un trattamento per l’acne.

Retinolo: l’ingrediente per rughe da inserire nella propria routine di cura della pelle

Il retinolo è un tipo di retinoide, un derivato della vitamina A, utilizzato come anti-invecchiamento e presente in molti prodotti per la cura della pelle. Anche se molte persone hanno l’impressione che il retinolo sia un esfoliante, in realtà è un antiossidante. Per agire sulla pelle l’ingrediente vero e proprio deve passare attraverso due fasi. Viene convertito in retinaldeide e poi nella forma attiva dell’acido retinoico.

Tuttavia, se si utilizza un estere di retinolo, questo deve passare attraverso tre fasi per diventare attivo, perché prima deve essere convertito in retinolo. Una volta che i retinoidi vengono convertiti nella forma attiva, l’acido retinoico, vengono incorporati nelle cellule all’interno e sotto la pelle per influenzarne il comportamento. Più ci si avvicina all’acido retinoico, meglio funziona, ma anche più secca e irrita. L’uso di un prodotto ben formulato e stabile con retinolo riduce visibilmente la comparsa di danni solari, linee, rughe e pori dilatati. Può stimolare il metabolismo delle cellule cutanee e favorire la produzione di collagene. Adesso che sappiamo cos’è il retinolo, scopriamone insieme i vari benefici che possono apportare alla nostra pelle: