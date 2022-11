Il tuo albero di Natale è spoglio? Non serve buttarlo, ecco come rinfoltirlo e renderlo sublime

Il tuo albero di Natale spoglio può avere ancora una chance. Scopri come renderlo più folto e bello grazie a pochi e semplici trucchi.

Quest’anno la magia del Natale è lievemente offuscata dalla necessità di fare economia e di evitare quelle spese pazze che spesso ci si concede proprio in questo periodo dell’anno.

Se anche tu rientri tra coloro che pensavano di cambiare albero e che adesso ci stanno ripensando, niente paura. Se vuoi evitare spese esagerate o se, più semplicemente, stai ancora aspettando quello giusto, oggi scoprirai come far durare ancora per un altro anno il tuo albero di natale spoglio.

Grazie a delle piccole astuzie, potrai infatti abbellirlo e farlo apparire più folto e piacevole che mai. Ciò che conta è essere propositiva, guardare il tuo albero da un altra prospettiva e renderlo più bello che mai!

Come rendere meno spoglio l’albero di Natale

Se il tuo albero ha ormai parecchi anni e si rivela spoglio e poco piacevole alla vista, hai diverse armi a tuo favore da poter usare. Oltre a posizionare bene le luci di Natale, ci sono infatti tutta una serie di piccole azioni che, messe insieme, sono in grado di fare la differenza.

La prima è quella di pulire il tuo albero dagli eccessi di polvere, cercando al contempo di posizionarlo in modo da farlo stare il più dritto possibile. Fatto ciò, ecco tutto quel che puoi fare per trasformarlo in un albero che amerai guardare.

Metterlo in un vaso

Hai mai pensato di inserire il tuo albero in un vaso? Farlo lo aiuterà a crescere in altezza e lo farà apparire più maestoso. Inoltre, alla vista apparirà più ordinato e meno “sintetico”, aumentando il piacevole senso di calore che solo un albero sa dare in casa in questo periodo dell’anno.

Che si tratti di un vaso per piante o di uno studiato appositamente per l’albero di Natale, una volta inserito troverai il tutto più piacevole. In alternativa puoi inserirlo dentro una scatola da pacchi che dovrai confezionare. Il tutto per un albero sicuramente originale.

Aprirlo per bene

Spesso basta aprire tutti i rami e sparpagliarli nel modo giusto per far apparire l’albero più folto di quanto non è in realtà. Un lavoro che si fa in poco tempo ma che è davvero in grado di offrirti un risultato migliore. Ciò che conta è aprire i rami cercando di evitare spazi vuoti. Così facendo l’albero apparirà più folto. Inoltre se c’è una particolare zona più rovinata, puoi sempre posizionarla dalla parte del muro o meno in vista.

Usare decori della giusta misura è uno dei modi per migliorare un albero di Natale spoglio

Sebbene la regola sia quella di partire con palle e decori grandi dal basso per poi rimpicciolirli man mano si sale, puoi usare gli stessi per cambiare la sensazione ottica del tuo albero. Ecco, quindi, che nelle parti più spoglie dovrai appendere le palle e le decorazioni più grandi, sistemando quelle più piccole nelle zone più folte.

In questo modo il tuo albero apparirà immediatamente più pieno, proprio come se si trattasse di una magia.

Circondarlo di luce

Che si tratti delle luci o di fili dorati, rossi o argentati, illuminare le zone spoglie del tuo albero, per assurdo, ne cambierà la percezione facendole risaltare come se fossero più piene. Ovviamente per ottenere questo risultato dovrai seguire la regola dei decori. Una volta messe insieme queste due mosse, il risultato sarà sorprendente.

Spruzzargli la neve

Se hai proprio deciso che questo sarà l’ultimo anno insieme al tuo albero, puoi spruzzare della neve sui rami. In questo modo lo riempirai ed eviterai di far notare le parti più usurate dal tempo. Attenzione, però, perché nella maggior parte dei casi la neve sporca e l’anno prossimo, qualora volessi tenerlo, ti toccherà pulirlo da cima a fondo o ricoprirlo con altra neve.

Ora che hai scoperto quali sono gli step da seguire per dare nuova vita al tuo albero di Natale spoglio, non dovrai che metterti al lavoro e prepararti ad avere un albero tutto da ammirare.