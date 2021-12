Parola di un interior designer newyorkese: ecco il trucco per mettere “bene” le luci sull’albero di Natale.

Ormai Natale è alle porte e probabilmente tutti avranno già fatto l’albero di Natale e decorato la casa con gli addobbi natalizi. Ma ancora potrebbe esserci qualche ritardatario e allora noi di Chedonna.it siamo qui per darvi una mano.

Infatti, vogliamo fornirvi una valida idea per mettere “bene” le luci dell’albero di Natale e non fare il solito errore che molto probabilmente tutti noi siamo abituati a fare. Indubbiamente questo accorgimento potremo riutilizzarlo anche il prossimo anno.

Scopriamo allora il trucco per mettere le luci sull’albero di Natale senza ritrovarsi con un groviglio di fili: a dirci come fare è un famoso interior designer newyorkese. Carpiamo allora questi preziosi consigli.

Il trucco per mettere le luci sull’albero di Natale

Secondo un interior designer di successo, il newyorkese Francesco Bilotto molto spesso quando addobbiamo l’albero di Natale commettiamo un errore. Ovvero sbagliamo a mettere le luci.

Eppure stando a quanto spiega Bilotto, come si legge anche su Huffington Post, ci sarebbe un trucco infallibile per mettere “bene” le luci sull’albero di Natale. E allora non resta che scoprire come.

Premesso che ognuno ha il suo metodo e gusti diversi per addobbare l’albero di Natale. C’è chi preferisce i festoni e chi invece le strisce di tulle, altri ancora aggiungono fili di palline e poi c’è chi preferisce palle di plastica, chi di vetro e chi ancora oltre alle classiche palline utilizza altre tipologie di decorazioni come stelle, renne, fiocchi di neve e così via.

Insomma ognuno sceglie ciò che è più di suo gradimento. Una cosa però è certa, quando andiamo a mettere le luci sull’albero spesso accade che il filo si aggrovigli e magari ci ritroviamo pure impigliati in mezzo.

L’errore che secondo Bilotto tutti commettono quando mettono le luci sull’albero di Natale è avvolgerle intorno all’albero. Per l’interior designer il trucco è invece calarle dall’alto. Girare intorno all’albero con le luci non garantisce che non restino buchi senza luci.

Anzi calarle dall’alto in senso verticale permette che le lampadine non finiscano nascoste nell’albero ma rimangano ben in vista illuminandolo come si deve e in maniera omogenea, così che tutti i rami siano ben illuminati.

Vediamo allora come si procede. Si prende l‘estremità del filo di luci, la parte finale e non quella collegata alla spina. Quindi si fissa sulla cime dell’albero e poi si fa scendere il filo di luci in modo verticale.

Si fissa in fondo e poi si fa risalire la fila di luci ripetendo gli stessi gesti fino ad arrivare alla fine del filo dove poi c’è la spina che deve essere attaccata alla presa. Una tecnica che indubbiamente consente di avere le luci in bella vista e non nascoste tra i rami come invece accade avvolgendolo.

Non solo, si tratta di una strategia utile e molto comoda anche quando è ora di smontare l’albero. Una volta finite le feste, infatti, una delle cose più noiose da fare è proprio quella di staccare tutte le decorazioni e riporle per l’anno successivo.

Ma grazie a questo metodo afferma Bilotto si riuscirà a togliere più facilmente le luci dall’albero risparmiando così molto più tempo.

Non resta allora che provare questa tecnica e se avete già provveduto a farlo tenetela a mente per il prossimo Natale.