Albero di Natale con decorazioni nere: una scelta di stile ed eleganza

L’albero di Natale con decorazioni nere è una scelta molto particolare, di carattere, stile ed eleganza: scopriamo come realizzarlo.

Pur essendo il bianco, il rosso, l’oro, l’argento e il blu i classici colori natalizi anche le decorazioni nere nell’albero di Natale hanno il loro perché. Una scelta sicuramente non convenzionale e di carattere ideale in una casa dallo stile moderno.

Pensiamo ad un’abitazione minimalista dove predominano pochi colori tra cui anche il bianco e il nero, la scelta delle decorazioni scure possono davvero fare la differenza e abbellire un ambiente rendendolo subito glamour.

E guai a pensare che le decorazioni nere possano essere cupe o intristire l’albero e rendere lugubre la casa. Anzi possono risultare una scelta di carattere, stile ed eleganza: scopriamo come realizzarlo.

Ecco l’albero di Natale con le decorazioni nere

Se ancora non avevate mai preso in considerazione la scelta più anticonvenzionale dell’albero di Natale con le decorazioni nere forse è arrivato il momento di farlo, specialmente se la vostra casa è moderna e ben si presta ad una scelta così particolare e di carattere.

Premesso che esistono anche alberi di Natale di color nero e in tal caso le decorazioni dovranno spaziare su colori luminosi come bianco, oro o argento, per un risultato davvero chic, possiamo anche valutare l’opzione meno shock delle sole decorazioni nere e in tal caso optare per il classico albero verde o addirittura bianco.

A questo punto non dobbiamo far altro che scegliere le decorazioni nere e decidere se optare ad esempio per un connubio con l’oro, con l’argento, con il bianco o addirittura con il rosa. Scopriamo le varie opzioni.

1) Nero e oro. Un grande classico è quello di unire il nero con uno dei colori più gettonati di Natale ovvero l’oro: una combinazione estremamente chic. Pensiamo ad esempio ad unire palline nere e dorate con fiori sugli stessi toni, una vera e propria sciccheria. Ma non solo, possiamo optare anche per decorazioni con forme diverse dalle solite palle come le stelle o i cuori.

2) Nero e argento. Dopo l’oro, l’altro grande classico di Natale è sicuramente l’argento. Uno scintillio che va subito ad esaltare un colore più scuro e cupo come il nero formando un mix davvero affascinante. L’argento è capace di creare punti luce strategici e riflessi che si irradiano in tutta la stanza. Tra le decorazioni che possiamo scegliere stelle e fiocchi di neve la fanno da padrone.

3) Nero e bianco. Se avete una casa minimalista il bianco e il nero nelle decorazioni dell’albero di Natale potranno davvero fare la differenza. Con il bianco poi possiamo osare anche in tante altre forme oltre alla solite palle, pensiamo ad esempio a pigne, stelle, cuori, fiori, renne e fiocchi di neve.

4) Nero e rosa. Un mix insolito che si ama o si odia è invece quello del nero e rosa. Sicuramente occorre essere estimatori di entrambi i colori e soprattutto dell’abbinamento che insieme vanno a creare. Di sicuro si tratta di una scelta piuttosto azzardata che può piacere come no.

Non resta che guardare la gallery qui sotto per prendere qualche spunto.