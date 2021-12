Ciocche colorate per Capodanno? Ecco come realizzarle in pochi minuti!

L’ultima notte dell’anno è davvero vicina e creare un’acconciatura particolare sarà un vezzo a cui non rinunciare. Se avere voglia di sfoggiare delle bellissime ciocche colorate per Capodanno, ecco come crearle in modo semplicissimo, economico e assolutamente non permanente.

Una delle tendenze capelli di questo inverno sono i capelli colorati in particolare le punte e qualche ciocca. Se siete tra le donne alle quali piacerebbe molto provare l’effetto sulla propria chioma e avere qualche tocco di luce e colore, sarà possibile eseguire una colorazione molto pigmentata ma che verrà via con un semplice shampoo.

Volete provare a colorare i vostri capelli con un bel blu intenso, un rosa o anche in oro o argento? Scoprite come creare delle bellissime ciocche colorate per Capodanno in modo semplice, economico e anche divertente.

Ciocche colorate per Capodanno: come potrebbero essere sfoggiate in un’acconciatura

Avete voglia di colore e di abbinare qualche ciocca di capelli al vostro outfit o agli accessori scelti per vivere l’ultima notte dell’anno?

La scelta più trendy sarà quella di colorare le punte nella parte più interna della chioma, quando i capelli si muoveranno le ciocche colorate si intravedranno in modo davvero vezzoso.

Se poi volete raccogliere i capelli, potrete giocare con il colore su qualche boccolo, sulla frangia o creando delle sfumature sulla parte di testa dove i capelli saranno ben tirati.

La gamma dei colori che potrete utilizzare con questa tecnica è praticamente infinita, questo perché per colorare le ciocche di capelli potrete utilizzare un prodotto che tutte abbiamo nel nostro beauty. Non dimenticate mai di detergere i vostri capelli con uno shampoo delicato e diluendolo sempre con acqua.

Ciocche colorate per capodanno: scopri come crearle con gli ombretti

Avete capito proprio bene, potrete colorare i vostri capelli con gli ombretti per gli occhi e abbinare qualche tocco di colore nei capelli al vostro eye makeup o creare dei bellissimi contrasti cromatici.

Gli ombretti in polvere pressata, quelli che tutte abbiamo nelle palette, potranno diventare dei fantastici colori per creare un look unico e sofisticato in occasione del veglione di Capodanno, una delle serate più importanti e festose dell’anno.

Ad insegnarci come utilizzare gli ombretti per regalare luce e colore ai nostri capelli è la You tuber Nicole Husel!

Non vi resta che scegliere che stile creare con le ciocche colorate per Capodanno!