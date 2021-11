Albero di Natale in stile scandinavo: ecco le idee per gli addobbi nordici

È giunta l’ora di fare l’albero di Natale e allora scopriamo come farlo secondo lo stile scandinavo: ecco alcune idee per addobbi nordici.

Minimalista con linee pulite e semplici e i materiali più naturali e grezzi possibile. Legno e bianco. L’effetto della neve che rende tutto più delicato e morbido. Questo è lo stile scandinavo negli addobbi natalizi.

Un stile sobrio, delicato, naturale ma al tempo stesso caldo e accogliente. E gli amanti dello stile nordico sanno bene che questo modo di arredare, così come di decorare la casa, è un mood, anzi, uno stile di vita.

Ma come si fa allora a decorare un albero di Natale in stile scandinavo o nordico? Scopriamo nella gallery cosa ci riservano questo tipo di addobbi e prendiamo qualche spunto per fare il nostro albero di Natale.

Ecco come decorare l’albero di Natale in stile scandinavo

La parola d’ordine per decorare un albero in stile scandinavo è la semplicità e allora spazio a tutte quelle decorazioni che provengono dai materiali che si trovano in natura ma anche dal fatto a mano. Lana, legno grezzo e materiali di riciclo purché derivino dalla natura il tutto nello stile più semplice e minimalista possibile.

E la scelta dell’albero come si fa? Intanto partiamo con il dire che l’albero vero è un must per quelli decorati in stile nordico. Sentire il profumo dell’abete naturale è senza dubbio ancora più evocativo per un Natale in stile nordico.

Ma se avete bambini piccoli e vi risulta difficile poi poter provvedere alla pulizia quotidiana degli aghi che cadono potrete optare anche per un albero finto di color verde, magari con le punte innevate, così a ricordare la tanta neve simbolica in nord Europa. Altrimenti andate sull’albero bianco spaziando con decorazioni sui toni del legno o altrimenti con colori freddi come bianco, azzurro, rosa, argento e via dicendo.

Alla base possiamo mettere una cesta in vimini o rattan sempre sui toni naturali così da coprire il vaso o, se l’albero è finto, il piedistallo in ferro. Alla base potrete mettere anche un tappetino bianco a ricordare l’effetto della neve.

Dopo aver scelto il vostro albero dovrete pensare agli addobbi. Sicuramente i colori da prediligere sono sui toni del bianco, grigio, beige. Se siete amanti del rosso potrete mettere solo qualche particolare ma senza esagerare.

Lo stile scandinavo infatti è fatto di colori tenui non troppo accesi ed eccessivamente vistosi. Si tratta di uno stile semplice come abbiamo più volte ribadito ma anche molto sobrio e raffinato.

Possiamo ad esempio aggiungere oltre alle palline anche figure in legno di elfi, fatine, animaletti del bosco come scoiattoli, renne e poi ancora pigne e stelle. Un must sono anche le figure geometriche, ad esempio possiamo aggiungere decorazioni rotonde o quadrate.

E infine, non dimentichiamo le luci. Se scegliete di fare l’albero di Natale sui toni come il bianco o l’argento meglio optare per luci fredde o blu. Altrimenti se le decorazioni hanno le nuances del legno potrete optare anche per una luce calda. L’effetto sarà davvero bello.

E ora non resta che visionare la gallery di foto qui sotto per prendere qualche spunto.