Albero di Natale rosa: ecco tutte le idee per gli addobbi più romantici

Se stai pensando di addobbare il tuo albero di Natale in rosa qui troverai tantissime idee in stile pastello super romantiche.

Se sei anticonvenzionale e ti piace osare, una delle tendenze che in questi ultimi anni sta spopolando per le decorazioni natalizie è senza dubbio il rosa. Un colore che possiamo declinare in moltissime sfumature dal cipria al pastello, passando per l’antico e l’oro fino ad arrivare ai colori più shocking.

E se non siete convinti vi assicuriamo che il rosa è facile da accostare a moltissimi colori e a seconda dell’arredamento che abbiamo in casa potremo spaziare su più fronti, ad esempio facendo un albero di Natale rosa e oro, o rosa e bianco, o ancora rosa e argento.

Tutto sta ad osservare i colori che predominano in casa nostra e poi adeguare le decorazioni anche in base a queste. Ad esempio associando il bianco e il rosa se abbiamo una casa sui toni del bianco e del legno otterremo un risultato eccezionale. Se invece abbiamo mobili sui toni del grigio possiamo optare per un rosa e argento. Scopriamo allora i vari abbinamenti da fare e prendiamo spunto per gli addobbi dell’albero di Natale.

Ecco alcune idee per l’albero di Natale rosa

Natale si avvicina e finalmente possiamo iniziare a pensare agli addobbi di casa: l’albero di Natale è l’elemento che più di tutti rappresenta lo spirito di queste festività. E tra i colori che possiamo scegliere di sicuro il rosa rappresenta un’alternativa davvero insolita e originale.

Se il rosso, l’oro, e il blu vi hanno stufato perché non fare un pensierino sul rosa spaziando poi sulle tantissime nuances ad esso associate? Pensiamo ad esempio al cipria, al gold, fino ad arrivare al bianco. Insomma il rosa potrete davvero declinarlo in tante sfumature diverse. Vediamo allora qualche idea che potrà aiutarci nella scelta delle decorazioni.

Innanzitutto dobbiamo decidere quale tipo di albero scegliere. Se non vi piace l’idea dell’albero finto dovrete per forza optare per la base verde. In questo caso potrete comunque addobbare l’albero sui toni del rosa ma magari prediligendo quelli cipria.

Inoltre, potrete anche valutare l’idea dell‘albero finto verde con le punte bianche innevate che è un ottimo compromesso e un’idea che ben si sposa con le decorazioni rosa. Altrimenti un’altra base adatta è quella dell’albero bianco. In questo caso però otterrete un effetto decisamente candy. Tutto sta al vostro gusto personale.

Scelta la tonalità del vostro albero di Natale, passiamo a coprire la base, anche perché vedere il piedistallo dell’albero finto o il vaso con la terra se optiamo per l’albero vero non è decisamente il massimo. Possiamo ad esempio optare per un cesto in vimini, oppure coprire il sotto ponendo davanti pacchi regali veri o finti.

Se avete bambini in casa sconsigliamo l’opzione regali altrimenti si interrogheranno sul perché Babbo Natale sia già passato. Oppure potrete scegliere elfi, renne o soldatini tutti sulle toni rigorosamente del rosa.

Ora dobbiamo anche pensare alle lucine. Un albero di Natale che si rispetti non può farne a meno. Anche in questo caso potrete vedere se trovate qualcosa sui toni del rosa, altrimenti andate su luci calde se scegliete le decorazioni rosa gold e rosa cipria, mentre potrete optare per i toni freddi se l’albero è bianco e le decorazioni rosa pastello, oppure se scegliete il rosa e l’argento.

E ora arriviamo alle decorazioni. In questi tipi di alberi sono molto belle non solo le solite palline ma anche tutto ciò che ci richiama il sottobosco, se scegliamo i toni dell’oro e del rosa, specialmente. Pensiamo a fatine, rose, fiori, elfi.

Altrimenti se l’albero è più in stile candy possiamo scegliere oggetti che richiamano le caramelle, bon bon, lecca lecca, casine e omini di pan di zenzero, e così via.

E allora non resta che godersi la gallery qui sotto per trovare alcuni spunti e riproporli anche a casa nostra.