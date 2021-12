Victoria De Angelis, foto e tatuaggio mozzafiato: fan impazziti

By

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, torna a far impazzire i fan pubblicando su Instagram una foto mozzafiato con un solo slip.

Victoria De Angelis torna a far impazzire tutti i fans dei Maneskin. La bassista della band del momento che, in pochi mesi, dopo le vittorie al Festival di Sanremo prima e all’Eurovision 2021 dopo sta scalando le classifiche mondiale, tra le storie su Instagram, ha pubblicato una foto mozzafiato in cui ha sfoggiato tutta la sua indiscutibile bellezza.

Sempre bellissima, Victoria unisce la bellezza angelica a quella sensuale che sfoggia sul palco, ma anche nei selfie che vengono sempre molto apprezzati dai fan. L’ultimo, in particolare, è davvero mozzafiato.

Victoria De Angelis, foto mozzafiato con uno slip addosso

Con un solo slip nero addosso, Victoria dei Maneskin fa impazzire i fan. Tra le storie di Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui lascia intravedere il decolletè, il ventre piatto e un tatuaggio presente sul braccio. Una foto super sensuale che i fan hanno particolarmente apprezzato.

La foto che ha fatto impazzire i fan dei Maneskin è quella che vedete qui in alto. Victoria, bellezza angelica, con capelli lunghi e biondi, pelle candida e due occhi azzurri penetranti, ha fatto innamorare i fan sin dagli esordi dei Maneskin e continua a fare lo stesso anche con i fan di tutto il mondo che stanno imparando a conoscere la musica della giovane band romana che, in soli quattro anni, sta conquistando tutto il mondo.

Sul palco, Victoria, oltre al suo indiscutibile talento da musicista, sfoggia anche la sua bellezza mozzafiato, frutto di un mix italo-danese come le sue origini. Bellissima, giovanissima e talentuosa, la De Angelis continua a far sognare e a far innamorare tutti i fan dei Maneskin che adorano anche il suo splendido rapporto con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi.