Victoria De Angelis preoccupa i fan: lei torna in Italia, i Maneskin negli USA

Victoria De Angelis torna in Italia in anticipo saltando i Grammy mentre i Maneskin restano negli Stati Uniti: la preoccupazione dei fan.

I fan dei Maneskin, sui social, non nascondono la preoccupazione per il ritorno in Italia di Victoria De Angelis. I Maneskin sono tornati negli Stati Uniti dove hanno partecipato agli American Music Awards e ai Grammy per la presentazione delle candidature. Sul palco dei Grammy, però, si sono presentati solo Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Victoria De Angelis era assente, ma il motivo non è stato svelato.