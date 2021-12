Victoria De Angelis: “Così ha visto morire la madre”

“Così Victoria De Angelis ha visto morire la mamma”: le dichiarazioni inedite della nonna della bassista dei Maneskin.

Nel cuore di Victoria De Angelis c’è un grande dolore. La bassista dei Maneskin, infatti, prima ancora di partecipare a X Factor e diventare famosa insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha dovuto dire addio alla mamma. Un dolore enorme per Victoria che, nonostante il successo, evita di parlare di quello che resterà per sempre un dolore incancellabile.

A parlare della grave perdita subita da Victoria è stata la nonna materna. La signora Elin Uhrbrand, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù, ha svelato i dettagli di quello che è stato il periodo più brutto della vita di Victoria.

Victoria De Angelis e la morte della nonna: un dolore incancellabile

A soli 21 anni, con un successo pòanetario raggiunto insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui sta portando in alto il nome dei Maneskin, Victoria ha nel cuore un dolore enorme che condivide con la sorella Veronica. La morte di mamma Jeanett ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Victoria che ha dovuto fare i conti anche con gli attacchi di panico.

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”, ha raccontato la nonna di Victoria che trascorrerà le vacenze di Natale in Danimarca prima di partire con i Maneskin per un tour che la porterà in giro per il mondo per tantissimi mesi.

“Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”, ha aggiunto la nonna della bassista dei Maneskin che, con la mamma nel cuore, sta realizzando tutti i suoi sogni.