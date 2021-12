60 secondi per migliorare la tua relazione di coppia e qualsiasi altra

Migliorare la qualità di qualsiasi relazione in soli 60 secondi è possibile ed è molto più semplice di quanto immagini.

Ci sono periodi in cui ci si sente particolarmente irascibili e nervosi e le nostre relazioni con gli altri sembrano risentirne. Iperlavoro o cambiamenti importanti possono essere fonte di discussioni con il partner se non conosciamo il modo migliore di gestire la nostra vita in base agli eventi.

Cambiare radicalmente le cose e portare pace nella nostra vita è possibile ed è anche molto semplice. Questa pace non dipende dagli altri e dal loro atteggiamento ma da noi stessi, parte dentro di noi e coinvolge tutti coloro che ci circondano. Sembra una specie di magia.

Basta solo apprendere il metodo giusto per affrontare tutto.

Come migliorare la vita di coppia ricordando 11 semplici regole

La tecnica che stiamo per svelarti oggi richiede di ricordarti 11 semplici principi e di metterli in pratica ogni giorno. Noterai subito che sarai in grado di costruire relazioni salde e di qualità non solo con il tuo partner ma anche con i tuoi cari, i tuoi amici, i figli, i colleghi di lavoro e anche con te stesso.

Ecco le semplici cose che ti chiediamo di fare:

1. La prima cosa che ti chiediamo di fare è la più importante. I suoi effetti sono immediati e richiede solo 60 secondi del tuo tempo: dai al partner un abbraccio che duri almeno 60 secondi. Recentemente ti abbiamo raccontato degli effetti strepitosi di un abbraccio subito dopo una lite.

Un abbraccio è come un sorriso, richiede poco ma dona tanto. Questo comune gesto ti permette di aumentare rapidamente il livello di ossitocina e dopamina nel tuo corpo facendoti sentire più felice. La sensazione di un abbraccio è la stessa di avere addosso una coperta calda, e quella sensazione ti accompagnerà tutto il giorno.

2. Invia al partner un messaggio di apprezzamento. Ringrazialo per un gesto o una sua attenzione che ti ha fatto tanto piacere oppure semplicemente ricordagli cosa ami di lui. Lo caricherai di energia positiva.

3. Passando davanti al supermercato fermati e compragli una cosa che gli piace tantissimo. Le persone adorano sapere che qualcuno ha pensato a loro e al modo per renderle felici.

4. Manda un messaggio vocale al partner per ricordargli che non potresti immaginare di vivere senza di lui.

5. Infila nel porta pranzo un oggetto che ha un significato particolare per voi e che sia in grado di strappare un sorriso. Fa sempre piacere sentirsi amati e protetti.

6. Abbi cura di come disponi il cibo sui piatti, crea faccine che sorridono o elementi sfiziosi. E’ un gesto che dimostra che hai arricchito quel piatto col tuo amore.

7. Durante la cena, spegnete la tv e raccontateti le vostre giornate. Interessati all’altro e consoliderai il vostro legame.

8. Ditevi sinceramente grazie. Siate grati di avervi l’uno nella vita dell’altro. Non fate mai mancare complimenti e belle parole in casa vostra.

9. Fai una lista delle 7 cose che vi rendono più felici.

Cerca di realizzare almeno una di quelle cose ogni giorno, e così tutta la settimana. fallo a livello di coppia ma anche a livello personale. Regalati un piccolo momento di felicità ogni giorno.

10. Elargisci sorrisi. Come un abbraccio anche il sorriso da tanto e non costa niente. Un sorriso è un balsamo per il cuore e migliora la tua giornata.

11. Fai un elenco di 5 tue qualità, le cose che ami di più di te stesso e metti quel foglietto nel tuo portafoglio. Serve ad aumentare istantaneamente la tua autostima e sentirai che effetto avrà sul tuo umore.