Basta fare questo dopo una discussione per riaccendere la passione

Uno studio americano ha concluso che questo semplice gesto dopo una discussione ripristina la passione all’interno ella coppia.

La discussione all’interno ella coppia genera amarezza e risentimento. Ogni coppia ha il suo modo unico di litigare, secondo alcuni le coppie felici litigherebbero in questo modo.

Il nocciolo della questione di oggi non riguarda il modo in cui si litiga ma il modo in cui si ripristina la passione dopo una lite. Alcuni ricercatori avrebbero compreso una semplicissima condizione per superare egregiamente tutti i dissapori che genera una lite.

Dopo una discussione molti di noi continuano a tenere il broncio e a parlare da soli. Questo atteggiamento non aiuta a voltare pagina e a placare le emozioni negative. I commenti e i brontoli spesso non fanno che peggiorare la situazione. Ancora peggio si va a dormire in questo stato d’animo senza rivolgere più la parola all’altro. Si comprende bene quanto questo atteggiamento sia controproducente per il benessere della coppia. C’è qualcosa che potremmo fare per ribaltare la situazione?

LEGGI ANCHE —–> Hai idea di quali siano le 5 virtù del litigio di coppia?

Fare questo dopo una lite fa tornare il sereno e la passione

Subito dopo una discussione si è nervosi, infastiditi e spesso si desidera allontanarsi dalla persona che ci ha fatto infuriare. Stare soli qualche minuto per tornare in se e ritrovare la calma perduta è un ottima idea a patto che non si decida di far durare troppo questo periodo.

Contrariamente a quanto si possa pensare, non è la lontananza a farci passare la rabbia, ma una cosa molto più semplice.

L’ultimo gesto che ci viene in mente durante una lite è anche il più efficace per far tornare la pace ed è stato provato scientificamente.

Alcuni ricercatori americani hanno condotto uno studio e hanno concluso che il modo più semplice ed immediato di mettere fine ad ogni controversia è quello di abbracciarsi.

I benefici di un abbraccio sono infiniti e quando questo gesto viene usato per sancire la fine di una discussione questi benefici si avvertono in particolar modo.

Lo studio in questione è stato condotto da ricercatori della Carnegie Mellon University, (Pennsylvania, Stati Uniti) e pubblicato sulla rivista scientifica Plos One.

un riavvicinamento fisico dopo un conflitto.

E’ stato chiesto a 404 partecipanti di condividere dettagli inerenti le loro recenti discussioni e di provare ad abbracciare il loro interlocutore e descrivere le sensazioni avvertite.

Parlare della lite li aveva agitati ma poi l’abbraccio ha trasferito loro una calma immediata.

Secondo i ricercatori, interagire fisicamente ad esempio attraverso un abbraccio, unisce e sviluppa maggiore empatia tra due individui.

Ci sono coppie che praticano l’abbraccio dopo la lite di consuetudine, e queste persone hanno testimoniato che questo comportamento ha un effetto positivo sulla discussione, è come se azzerasse il risentimento e lo stress.

Non è sicuramente semplice abbracciare una persona dopo una lite, che sia il partner, un figlio o un collega di lavoro, ma questo semplice trucco è davvero la chiave per facilitare le tue relazioni.

Ricorda questo trucco la prossima volta che ti imbatterai in una discussione e prova tu stesso a costatare se un abbraccio può davvero cambiare tutto, resterai sorpreso.

Forse ti interesserà approfondire l’argomento e scoprire tutti i benefici di un abbraccio.