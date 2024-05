Il tuo giorno speciale si avvicina e cerchi ispirazioni per un trucco sposa mora che esalti la tua bellezza naturale? Segui questi consigli per un make up perfetto.

Maggio è il mese delle rose, ma anche il mese delle spose! Oltre alla scelta dell’abito da sposa e degli accessori, un elemento importantissimo per un giorno così speciale è senza dubbio il make-up. La scelta dei colori più adatti al trucco, come sappiamo, dipende dall’incarnato e dai capelli: la sposa mora ha la fortuna di poter sperimentare con una vasta gamma di colori e sfumature, sia per il trucco occhi che per quello delle labbra.

L’obiettivo principale è creare un look radioso e luminoso che valorizzi la bellezza naturale della sposa mora. È importante anche scegliere prodotti di alta qualità e a lunga tenuta, perché le lacrime di commozione (e di gioia) sono sempre in agguato! Così il trucco rimarrà inalterato e sarete impeccabili dall’inizio alla fine del giorno più importante della vostra vita.

Il trucco perfetto per la sposa mora

Di solito per il make up da sposa, come anche per l’acconciatura, si ricorre ad un professionista, che vi sottoporrà ad almeno una prova trucco prima del giorno delle nozze, proprio per valutare l’intensità e le sfumature più adatte a voi.

Un buon make-up artist saprà valorizzare al meglio con il trucco la vostra bellezza naturale di sposa mora. Sia che abbiate deciso di affidarvi ad un esperto o che invece vogliate truccarvi da sole, ecco alcuni consigli da seguire per un beauty look impeccabile.

Valorizzare la carnagione

Il trucco sposa per una mora deve valorizzare la carnagione olivastra o ambrata: optate per un fondotinta di un colore che si armonizzi perfettamente con il vostro sottotono caldo. Scegliete una base leggera e adatta al vostro tipo di pelle per un finish naturale e radioso.

Utilizzate un correttore per coprire eventuali imperfezioni. Per definire il viso e aggiungere un tocco di luminosità, utilizzate un contouring leggero per scolpire le guance e la linea della mascella. Applicate un illuminante sugli zigomi, l’arco sopracciliare e l’angolo interno degli occhi per un effetto radioso e glowy.

Trucco sposa mora: come far risaltare gli occhi

Gli occhi sono i veri protagonisti del make up da sposa. La donna mora generalmente ha gli occhi scuri: per valorizzarli con il trucco occhi per brune, scegliete una palette di ombretti nelle tonalità calde e intense ma naturali come il rame, il prugna e il marrone, che mettono in risalto gli occhi neri o marroni e bilanciano perfettamente il make-up.

Applicate un ombretto più chiaro sull’intera palpebra mobile, quindi sfumate una tonalità più scura nella piega dell’occhio per definire lo sguardo. Uno smoky eyes con ombretti sfumati dall’oro al marrone scuro nei toni ramati, o bronzo sfumato con tocchi di oro o rame, illuminerà lo sguardo.

Completate il trucco occhi con una linea di eyeliner: aiuta a definire lo sguardo e può essere applicato in diverse modalità, a seconda dell’effetto desiderato. Per un look più naturale, optate per una matita morbida o una linea sottile di eyeliner in gel.

Se preferite un trucco più intenso, potete utilizzare un eyeliner liquido per creare una linea più spessa e allungata. Infine applicate un’abbondante dose mascara rigorosamente waterproof: è fondamentale per intensificare le ciglia e aprire lo sguardo. Scegliete un mascara volumizzante e allungante per un effetto più teatrale, oppure un mascara incurvante per definire le ciglia e sollevarle.

I colori per il trucco labbra della sposa mora

Per il trucco labbra, alla sposa mora si consiglia di puntare su tonalità calde e luminose. Non dimenticate di idratare le labbra prima dell’applicazione del rossetto per un risultato impeccabile. I rossetti in tonalità terra, marroni caldi, rosati corallo e rossi accesi sono ideali per valorizzare la carnagione olivastra e renderla radiosa.

Evitate invece i toni troppo freddi come i rosa pastello, che potrebbero spegnere l’incarnato. Per un effetto omogeneo, abbinate il rossetto a un blush in crema caldo e sfumato che risalti gli zigomi.

Un’opzione chic e di tendenza è optare per un rossetto mat o cremoso dall’effetto vellutato nei toni del borgogna o del prugna intenso. Questo contrasterà splendidamente con il sottotono caldo della pelle, regalandovi un’allure sofisticata.

Completate con un tocco di gloss trasparente per un finish luminoso e idratato: aggiungerà luce e tridimensionalità alle labbra. Se preferite un look più naturale, optate semplicemente per un tocco di lucidalabbra trasparente o un rosa nude cremoso.

Sopracciglia definite

Le sopracciglia sono la cornice del viso e devono essere definite ma naturali. Riempitele delicatamente con una matita, con un gel o con una polvere per sopracciglia dello stesso colore dei vostri capelli per riempire eventuali zone rade, seguendo la forma naturale e sfumando delicatamente per un effetto morbido e armonioso.

Fissate il trucco con una spruzzata di acqua termale spray: optate per una formula leggera e trasparente che mantenga il make up fresco e naturale senza appesantire la pelle. Sarà utile anche per rinfrescare il trucco che andrà ritoccato durante il ricevimento, soprattutto dopo aver mangiato o bevuto e garantirà una tenuta impeccabile durante tutta la giornata…sarà incredibilmente lunga, ma seguendo i nostri consigli sarete le spose più belle e femminili di sempre!