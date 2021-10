Make up occhi per brune: le nuance top per uno sguardo ammaliante

Make up occhi per brune: tutti i segreti per abbinare bene i colori, per uno sguardo che seduce e conquista. Tra le nuance must have di questo autunno c’è il marrone. Scopri quale sono le altre!

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Probabilmente la saggezza popolare non sbaglia. Di sicuro, però, con gli occhi possiamo comunicare emozioni uniche. A volte ci riusciamo molto meglio che con le parole.

Per ogni donna lo sguardo è tutto. E’ un’arma di seduzione potentissima. Inutile negarlo: alcune forme di occhi sono più belle di altre. Per esempio l’occhio all’ingiù non è proprio il massimo; stesso discorso per quello troppo tondeggiante. Ma mai disperare, perché il make up può fare miracoli!

Per ogni tipo di trucco la regola basilare è: valorizzare i punti di forza del viso. Non parliamo quindi solo di occhi ma anche di labbra, zigomi, sopracciglia etc. In ogni caso, più del 50% della buona riuscita di un trucco viso passa per gli occhi.

Che sia fai da te oppure eseguito da un professionista, per scegliere i prodotti giusti per il make up occhi bisogna partire sempre dal tipo di incarnato. In questo articolo ci concentriamo sulle brune e le more, dando alcuni consigli su come enfatizzare al meglio lo sguardo.

Make up occhi brune: tendenze e prodotti must have

La bellezza mediterranea e/o latina ha sempre il suo fascino. Trova la sua massima espressione nelle donne brune, con capelli e occhi tendenti al nero. Nella categoria delle more, invece, rientrano le donne con capelli e occhi castani.

Se fai parte di uno dei due gruppi ma non sai come valorizzare il tuo sguardo, allora stai leggendo l’articolo giusto. Ecco alcuni consigli pratici per un trucco da vera diva! Prendi subito nota.

LEGGI ANCHE –> Trucco occhi stanchi: i segreti per uno sguardo fresco che ringiovanisce

Partiamo dal make up per le brune con occhi scuri. Di solito, hanno una carnagione chiara e capelli tra il castano e il nero. Se ti riconosci in questa descrizione, ecco quali sono gli ombretti che ti stanno meglio.

Marrone – E’ un evergreen! Scegliendolo non si sbaglia perché si adatta ad ogni look.

Nero – E’ l’asse nella manica delle brune! L’unico accorgimento, se non vuoi un make up troppo marcato, è applicare un ombretto chiaro sotto l’arcata sopraccigliare e sull’angolo interno dell’occhio, creando così un punto luce. L’ombretto nero, a differenza del marrone, è più indicato per un trucco da sera. Si presta bene per fare uno smokey eyes più marcato ma di grande effetto.

Blu scuro – Questa nuance è perfetta se, oltre ai capelli, hai anche una carnagione scura. Se vuoi osare di più con il make up occhi, allora punta su un blu elettrico.

Grigio scuro – E’ tra le tonalità adatte per le brune, a patto però che sia opaco.

– E’ tra le tonalità adatte per le brune, a patto però che sia opaco. Verde bosco – Non rientra nella rosa degli ombretti più usati. Però ha il suo fascino! Questo colore, nelle sue sfumature più chiare, va abbinato sempre ad ombretti più scuri.

Veniamo ora al make up per le more con occhi castani. Di solito, hanno una carnagione media, scura oppure olivastra. E’ più raro, invece, che una mora abbia una carnagione chiara. Comunque, le nuance must have sono:

Marrone – Ogni mora dovrebbe avere almeno un ombretto di questo colore!

– Ogni mora dovrebbe avere almeno un ombretto di questo colore! Nero – E’ perfetto per le castane con occhi molto scuri tendenti al nero. Per questo ombretto, vale la stessa regola delle brune: bisogna stendere prima un ombretto più chiaro sotto l’arcata sopraccigliare e poi creare un punto luce sull’angolo interno dell’occhio.

– E’ perfetto per le castane con occhi molto scuri tendenti al nero. Per questo ombretto, vale la stessa regola delle brune: bisogna stendere prima un ombretto più chiaro sotto l’arcata sopraccigliare e poi creare un punto luce sull’angolo interno dell’occhio. Beige/albicocca/rosa – La triade perfetta per le castane con occhi color nocciola. Questi ombretti accendono incredibilmente lo sguardo.

Prugna/viola/malva – Sono i colori jolly per le castane con occhi di colore castano medio.

Che tu sia bruna o mora, ora hai qualche spunto in più per vestire il tuo sguardo di nuova luce. Procurati tutto l’occorrente e armati di buona volontà!

Puoi farcela! Cambia look partendo dal trucco occhi, per sentirti più bella e sexy questo autunno.