Applicare blush in crema e liquidi: gli errori da non commettere!

Avere le gote delicatamente colorate regala subito un aspetto fresco e sano all’incarnato. Applicare il blush in crema e liquidi può nascondere delle difficoltà, scopriamo la versatilità di questi prodotti e gli errori da non commettere.

Il fard o blush è senza dubbio un prodotto ‘must’ del makeup viso, uno dei prodotti indispensabili per creare un trucco naturale capace di rendere graziose e fresche in pochissimi secondi. Nessun makeup appare completo senza tonalizzare un poco le guance, questo piccolo gesto regala tridimensionalità al volto.

Applicare i blush in crema o liquidi può sembrare un ‘gioco da ragazze’ al contrario invece può comportare qualche difficoltà. Scopriamo perché utilizzare dei prodotti in crema e liquidi e quali errori non compiere per ottenere un makeup impeccabile.

Blush in crema e liquidi: perché scegliere di applicarli al posto dei prodotti in polvere

Il blush è uno dei prodotti che non mancano mai in un kit makeup, anche il più semplice e minimal, questo perché questo prodotto riesce con pochi tocchi di colore a regalare un incarnato fresco e giovane a qualsiasi tipo di donna e di qualunque età.

Se il blush in polvere è senza dubbio il prodotto più utilizzato quelli in crema e liquidi sono invece troppo sottovalutati e al contrario molto performanti se utilizzati in modo corretto.

La loro praticità di utilizzo e la versatilità con cui si possono utilizzare dovrebbe farli nettamente salire nell’indice di gradimento delle appassionate di makeup.

Il loro scarso utilizzo nel makeup quotidiano è forse legato ai dubbi e alle incertezze legate al tipo di applicazione e anche al finish che si vorrebbe ottenere. Scopriamo gli errori da non commettere e i consigli per applicarlo in modo perfetto!

->>LEGGI ANCHE: Ombretto in crema o in polvere? La guida definitiva per scegliere bene

Applicare il blush in crema o liquido: gli errori da non commettere assolutamente

Se avete deciso di acquistare un blush in crema o liquido e tuffarvi in una nuova esperienza di makeup, potrete applicarlo in modo semplice conoscendo gli errori che non dovrebbero mai essere compiuti. Sono pochi ma se commessi possono davvero condizionare negativamente il risultato finale.

1- Applicare troppo prodotto

Come per ogni cosmetico, applicare troppo prodotto è un errore anche per il blush in crema e liquido. Questo prodotto andrebbe sempre applicato e sfumato in piccole quantità, soprattutto per la pigmentazione che risulta sempre molto intensa. Nel caso in cui si desideri un tono più deciso sulle gote si potrà stratificare il prodotto.

2- Applicare il blush in crema e liquido al momento sbagliato

Il blush in crema o liquido, al contrario di quello in polvere, andrà applicato prima di aver fissato il trucco o aver applicato delle polveri sul viso, questo per evitare si formino delle antiestetiche macchie. Questo tipo di prodotto andrebbe applicato sempre dopo aver steso un base come fondotinta liquido o un bb cream. Solo successivamente potrà essere eventualmente fissato, soprattutto il blush in crema, con un velo di cipria in polvere trasparente.

3- Usare le dita per applicare e sfumare il prodotto liquido

Mentre il blush in crema potrebbe anche essere applicato e sfumato con i polpastrelli, il blush liquido richiede sempre l’utilizzo di un pennello in fibra, di quelli adatti all’applicazione del fondotinta, questo perché permetterà di realizzare un effetto naturale senza macchie. Ogni tecnica di makeup necessita infatti di pennelli specifici.

4- Non essere veloci a sfumare

Il blush in crema e soprattutto quello liquido, tendono ad asciugarsi molto rapidamente per questo sarebbe un errore applicarli ed attendere troppo prima di sfumarli.

->>LEGGI ANCHE: Illuminante per il viso: ‘must have’ per il makeup delle feste

Come applicare perfettamente il blush in crema o liquido: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial potrete imparare le differenze principali tra il blush in polvere o in crema o liquido e come applicarli in modo impeccabile.