Dove andare per una vacanza con i bambini al mare o in montagna? Qui di seguito ti diamo alcune idee per cominciare a pianificare al meglio il viaggio.

Ecco tante idee per organizzare una vacanza con i bambini in tutta sicurezza. Sia che tu voglia andare in qualche località di mare, sia se preferisci la montagna, ti diamo diverse possibili mete da prendere in considerazione per trascorrere con la famiglia dei bellissimi giorni all’insegna del divertimento.

Viaggiare è una delle esperienze formative più elettrizzanti per i bambini, e non solo a dire il vero. Però non tutte le destinazioni che possono piacere agli adulti si rivelano adatte ai piccoli turisti. Allora ecco alcune proposte da cui prendere spunto per organizzare la prossima vacanza con i bambini.

Dove andare in vacanza con i bambini all’insegna del divertimento

Se non sai da che parte iniziare per organizzare la vacanza con i bambini parti dal pensare a come impiegare al meglio il tempo che avrai in compagnia dei più piccoli di casa. Non serve solo scegliere una meta ma anche pensare a cosa fare una volta giunti sul posto.

Quando si tratta di scegliere una destinazione per andare in vacanza con i bambini è importante considerare diversi fattori a cominciare dalla sicurezza, dovrai prediligere le mete che garantiscono l’accessibilità ai servizi per famiglie e poi pensare anche alle attività per divertirsi.

In fondo quello che vuoi è che la vacanza sia indimenticabile per i tuoi bambini, vero? Allora puoi puntare a destinazioni di mare o di montagna. Nel primo caso devi scegliere tra le località balneari che sono a misura di bambino, che hanno ricevuto le cosiddette bandiere verdi.

Questi luoghi sono sicuri perché i piccoli possono fare il bagno nel mare con fondale basso e avendo anche arenili molto ampi permettono loro di giocare con la sabbia in tutta sicurezza. Per sapere dove andare in vacanza con in bambini al mare in Italia leggi le tre mete che abbiamo scelto per te.

Se invece ti piace la montagna puoi selezionare i Parchi naturali che organizzano attività per i più piccoli, in tutta Italia, da Nord a Sud, ci sono tantissime opzioni per fare trekking con bambini.

Al proposito potresti scegliere di fare camping. Il campeggio è un’opzione economica e divertente per le famiglie che amano trascorrere tempo all’aperto. Molte aree campeggio offrono servizi per famiglie come aree giochi, sentieri escursionistici e tante altre attività ricreative. Altre idee per l’estate con i bambini le trovi qui.

Infine puoi andare in vacanza in una città italiana con i parchi a tema o parchi giochi. Ad esempio puoi andare a Gardaland, che è il parco divertimenti più grande d’Italia, situato sul Lago di Garda, che offre attrazioni per bambini e adulti di tutte le età.