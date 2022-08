Al Lago di Garda con i bambini? Ecco le attività che non li annoieranno

By

Stai pensando di trascorrere un po’ di tempo sul Lago di Garda con i tuoi bambini? Ecco le attività che fanno al caso tuo!

Non c’è periodo migliore di quello estivo per trascorrere una giornata sul suggestivo Lago di Garda. Ma se volessi portare anche i tuoi bambini?

Non preoccuparti, abbiamo noi la soluzione ideale. Infatti, ci sono diverse attrazioni che sicuramente anche i più piccoli apprezzeranno.

Il Lago di Garda a misura di bambini

Il Lago di Garda è il più grande lago d’Italia. Infatti si estende lungo ben tre regioni: Trentino, Veneto e Lombardia. La zona lacustre offre moltissime attività ed attrazioni, sia per adulti che per bambini.

Per questa ragione il Lago di Garda è un luogo perfetto anche per i più piccoli. Qui di seguito troverai alcune attività da svolgere con tutta la famiglia. Vedrai che i tuoi bambini non si annoieranno!

PARCO DIVERTIMENTI GARDALAND

Gardaland è uno dei parchi a tema più grandi d’Italia. Qui avrai la possibilità di provare 30 differenti attrazioni, che includono giochi d’acqua, montagne russe e spettacoli tematici. Insomma, divertimento assicurato per i bambini!

PARCO GIARDINO DI SIGURTA’

Il Parco Giardino di Sigurtà si trova a Valeggio sul Mincio, un piccolo comune situato sulla sponda veneta del lago. È il luogo ideale per una gita all’aria aperta, perché ci si può circondare della natura del Garda e fare un picnic. Inoltre, nel parco si trovano anche molte attrazioni storiche e divertenti per i bambini, oltre a luoghi suggestivi, come il viale delle rose.

MOVIELAND E CANEVAWORLD

Movieland e CanevaWorld sono due parchi a tema a Lazise, sulla sponda veneta del lago. Il primo è un parco tematico con attrazioni dedicate all’arte cinematografica, mentre il secondo è un acquapark, perfetto per il periodo estivo.

SPIAGGE DEL LAGO DI GARDA

Non si possono sicuramente tralasciare le splendide spiagge del Lago di Garda. Ce ne sono diverse che permetteranno a te e ai tuoi bambini di fare il bagno. Altrimenti potrai semplicemente rilassarti e goderti il sole in alcune delle migliori località della zona, tra cui Limone sul Garda, Toscolano Maderno, Desenzano del Garda e Gardone Riviera. La particolarità sta nelle montagne che fanno da sfondo: un elemento che rende questo luogo unico.

ISOLA DEI CONIGLI

L’isola di San Biagio, conosciuta anche come Isola dei Conigli, è il luogo perfetto per trascorrere una giornata all’aria aperta. I colori sono tanti, come i fiori che si riflettono sull’acqua e la flora dell’isola. È facilmente raggiungibile con un battello che parte da Manerba del Garda. Il luogo offre ospita anche un’area campeggio e una splendida spiaggia.

CASTELLO SCALIGERO DI SIRMIONE

Il Castello Scaligero di Sirmione si trova su una roccia della sponda lombarda del lago ed è uno dei castelli meglio conservati d’Italia. I bambini ameranno passeggiare tra le stradine medievali, immaginando storie di cavalieri. Inoltre, è un luogo adatto a tutta la famiglia, in quanto si impara a conoscere la storia e le fortificazioni lacustri.

VITTORIALE DEGLI ITALIANI

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso monumentale voluto da Gabriele D’Annunzio per celebrare la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Si trova a Gardone Riviera, sulla sponda lombarda del lago, ed è ricco di giardini fioriti e grandi monumenti. Inoltre, ospita anche un museo, dove sono conservati cimeli di guerra. Il tutto è reso spettacolare dalla vista sul lago.