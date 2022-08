Non c’è pace per Renato Pozzetto: prima il lutto poi il ricovero: come sta?

Periodo difficile per l’attore Renato Pozzetto, di recente colpito da un lutto ed ora ricoverato, le sue condizioni.

Renato Pozzetto è uno dei volti più amati della tv italiana. Classe 1940 è un attore, comico e cabarettista che non avrebbe certo bisogno di presentazioni. Diventato amatissimo dal pubblico anche in coppia con l’amico Cochi Ponzoni, con cui ha lanciato il duo Cochi e Renato, è stato uno dei mattatori degli anni Sessanta. Sono tantissimi i film diventati celebri, non solo nella comicità.

Nel 2021, ad esempio, proprio nel suo più recente lavoro cinematografico, Pozzetto si è cimentato in un ruolo drammatico, nel film Lei mi parla ancora di Pupi Avati. Non per niente quest’ulteriore dimostrazione di talento gli ha fatto guadagnare una bella candidatura per il David Di Donatello come Migliore Attore Protagonista. Insomma, una vita sulla cresta dell’onda e un personaggio a cui gli italiani sono affezionatissimi, ma che in questo momento non sta vivendo un periodo facile.

Oggi 82enne, Renato Pozzetto ha subito un grave lutto proprio pochi giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno, lo scorso 14 luglio. Il fratello maggiore, Ettore Pozzetto, è venuto a mancare a 91 anni lasciando moglie e figli. L’uomo era estraneo al mondo dello spettacolo, ma ha lasciato un terribile vuoto nell’attore, che adesso non se la passa bene.

Ha avuto un malore, le condizioni attuali di Renato Pozzetto

Dopo il lutto, ora sono le condizioni di salute di Renato Pozzetto a preoccupare gli italiani. Nelle ultime ore, infatti, l’attore ha accusato un malore che lo ha costretto a passare Ferragosto ricoverato presso il reparto di Medicina dell’ospedale di Circolo di Varese. Il compagno professionale di Cochi Ponzoni non si sarebbe sentito bene, seppur non è chiaro quali siano stati i sintomi.

Dalle ultime notizie che giungono dalle testate locali, il comico sarebbe già stato sottoposto a tutti gli esami medici del caso per verificare il suo stato ed ora le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Pare infatti, stando ai rumors, che per fortuna si sarebbe trattato soltanto di un malore leggero e che quindi Renato Pozzetto potrebbe essere dimesso a breve.

Siamo certi che il pubblico italiano non veda l’ora di vederlo in tv a raccontare ancora una volta la sua vita con la solita vena ironica che lo contraddistingue. “Ho due figli e cinque nipoti, a cui aggiungo anche i sette nipoti di mio fratello, e mi trovo quindi spesso circondato dai bambini, che io amo, e da cui sono ricambiato“, aveva raccontato l’attore qualche tempo fa a Famiglia Cristiana, ripercorrendo una vita tra lavoro e famiglia.