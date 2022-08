I trucchi magici per un budino perfetto: bye bye grumi!

Scopri come ottenere un budino perfetto grazie ad alcuni semplicissimi trucchi che ti cambieranno in meglio la vita.

Il budino è uno di quei dolci che si mangia con piacere sia in estate che d’inverno. Semplice da preparare si conserva in frigo per tre o quattro giorni, rappresentando un dolce sicuro da poter gustare in ogni momento e da poter servire ad amici e parenti. Se si prepara in casa, poi, ha anche la particolarità di essere genuino e di far fare bella figura a chi decide di offrirlo.

I motivi per cui prepararlo sono quindi tantissimi. Ma come fare se il risultato non è mai come si immagina? Purtroppo ci sono tanti errori quanti sono i trucchi che spesso non si conoscono e senza i quali non è possibile ottenere il budino dei propri sogni. Oggi, quindi, ci soffermeremo su tutti quei trucchi per budino che una volta messi in pratica ti renderanno la vita molto più semplice, portandoti ad ottenere il dolce al cucchiaio dei tuoi sogni.

I trucchi che dovresti conoscere per un budino perfetto

Poter contare su un budino che sia vellutato e bello da vedere e che vanti anche un ottimo sapore non è semplice come si pensi. Ci sono infatti diversi trucchi che non tutti conoscono e che se non messi in pratica possono portare ad un risultato diverso da quello desiderato.

Per fortuna, basta conoscere i passaggi giusti e le piccole astuzie da inserire qua e là per fare la differenza e dar vita ad un dolce semplicemente perfetto. Ecco, quindi, quelli che dovresti assolutamente conoscere.

Mescolare bene gli ingredienti secchi

Il trucco per un buon budino risiede nella sua leggerezza e nella consistenza estremamente vellutata. Spesso, un errore comune è quello di crearne di granulosi e, di conseguenza, davvero poco piacevoli da gustare. Per fortuna basta poco per ottenere un risultato del tutto diverso e avvicinarsi a quello del budino da pasticceria. Il trucco consiste nel mescolare prima tutti gli ingredienti secchi avendo cura di farli integrare bene tra loro e di setacciarli quando necessario. Ciò renderà molto più semplice il resto del procedimento.

Usare la frusta per mescolare tutti gli ingredienti

Utilizzare una frusta per mescolare gli ingredienti quando sono tutti insieme è un ottimo modo per evitare la formazione di grumi. In questo modo potrai infatti contare su una cottura più omogenea ed in grado di portare alla consistenza vellutata che tanto desideri per il tuo budino. Questo passaggio andrà ovviamente eseguito con estrema attenzione ed in particolare quando si uniscono le parti secche a quelle liquide. Così facendo si eliminerà il problema dei grumi che è il principale ostacolo per la buona riuscita del budino.

Evitare la colla di pesce è uno dei trucchi per il budino perfetto

Non tutti lo sanno ma un buon budino si può realizzare senza colla di pesce. In questo modo si otterrà un risultato più sano e adatto a tutti, anche ai vegetariani e, in assenza di latte e uova, persino ai vegani. Per farlo basta usare dell’amido o della fecola che da soli bastano per far addensare quanto serve il budino. Così facendo si avrà un dolce compatto ma morbido e si eviterà quell’effetto gommoso che spesso rischia di rovinare del tutto l’esperienza di gusto.

Mescolare di continuo

Un altro trucco indispensabile per ottenere un buon budino è quello di mescolarlo di continuo durante la cottura. Così facendo si eviterà che una parte si attacchi sul fondo portando ad uno spiacevole sapore o odore di bruciato. Si tratta di un passaggio basilare ma che viene spesso sottovalutato. Prestandogli attenzione potrai ottenere il risultato che speri da sempre e che ti farà fare una gran bella figura in cucina.

Non avere fretta

La calma è la virtù dei forti ed anche dei provetti pasticceri. E nel caso del budino è una caratteristica che non si può prescindere in alcun modo. Per il dolce perfetto è infatti necessario procedere rispettando i giusti tempi e mescolare in cottura per tutto il tempo che serve, senza aver fretta di spegnere il fuoco per far prima. Agendo così il budino si addenserà nel modo giusto e si eviteranno risultati acquosi. Ovviamente, è importante curare anche la fase di raffreddamento e quella che riguarda il tempo che il budino dovrà trascorrere fuori dal frigo prima di essere servito e gustato. Agire senza fretta sarà la mossa finale che ti condurrà al budino perfetto.

Ora che hai capito quali sono i trucchi indispensabili per poter vantare un budino semplicemente perfetto e ottimo da offrire e da gustare, proprio come avvenuto dopo aver scoperto quelli per ottenere dei biscotti più lucidi, potrai contare sul dolce al cucchiaio dei tuoi sogni ed in grado di soddisfare sia te che le persone che ami.