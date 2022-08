Orietta Berti ha di recente tenuto un concerto a San Leone, in provincia di Agrigento, durante il quale è avvenuto un incidente davvero inaspettato. Ecco cosa è successo.

L’ultimo concerto di Orietta Berti in provincia di Agrigento è stato teatro di un incidente che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. Una piccola nota dolente per Orietta, dopo una serie di trionfi che in soli due anni l’hanno riportata sulla cresta dell’onda così com’era negli anni 60. Ma che cosa è successo esattamente?

Che cosa è accaduto durante il concerto della mitica Orietta Berti a San Leone? Pare che l’incidente di cui sopra abbia avuto come “vittima” non Orietta in persona ma una signora che si trovava in mezzo al pubblico. Immediata la preoccupazione della nota cantante, che però non si è accorta subito dell’accaduto…

Incidente al concerto di Orietta Berti: cosa è successo

Pare che durante l’ultimo concerto della splendida Orietta Berti (che si è molto trasformata negli anni) una delle spettatrici sia stata colpita nientemeno che da un drone volante, usato solitamente per scattare foto dall’alto.

Un fan poco accorto, infatti, deve aver perso il controllo dell’aggeggio, che è precipitato da un’altezza considerevole finendo in testa alla malcapitata signora. Quest’ultima è stata prontamente trasportata all’ospedale ma pare che non abbia riportato ferite gravi e si staia rimettendo in fretta. Orietta non è accorta nell’immediato dell’incidente, del quale è stata informata solo dopo la fine del concerto.

Dopo essere venuta a conoscenza dell’incidente, la Berti (che ha perso molti chili dopo una rigida dieta) ha dichiarato: “Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina”. Insomma, anche in questa occasione Orietta ha di nuovo dato prova della sua umanità e dolcezza che tutti conosciamo molto bene e che amiamo. Intanto noi non vediamo l’ora di rivederla in tv e ciò avverrà molto presto. Orietta è infatti stata selezionata come opinionista per la nuova edizione del GF Vip, insieme alla veterana Sonia Bruganelli. Tra le due donne saranno fuochi e fiamme? Staremo a vedere cosa succederà, ma di sicuro sarà un’edizione imperdibile!