Protezione delle vie respiratorie: l’importanza della mascherina chirurgica

Al giorno d’oggi, al fine di contrastare influenze stagionali, virus e batteri di varia natura, è importante munirsi di dispositivi di protezione individuale in modo che ciascuno possa evitare eventuali contagi.

Per tale ragione, molti si servono delle mascherine chirurgiche in molteplici circostanze, come meglio si vedrà in seguito, avendo così la possibilità di proteggere la salute fisica propria e quella altrui.

Inoltre, è bene precisare che, grazie ai progressi tecnologici, i potenziali consumatori hanno l’opportunità di trovare comodamente da casa il suddetto prodotto adatto alle proprie esigenze presso store online i quali garantiscono pagamenti telematici in totale sicurezza informatica.

Per di più, i migliori portali di riferimento del settore mettono a disposizione degli utenti un’ampia gamma di modelli affinché i medesimi individuano la mascherina giusta tenendo conto delle loro necessità.

Da ultimo, e non per minore importanza, gli interessati, prima di procedere all’acquisto, possono non solo contattare gli stessi rivenditori per vie brevi o per posta elettronica ordinaria nel caso in cui vogliano chiedere informazioni o ottenere chiarimenti, ma anche scaricare direttamente dalla pagina web la documentazione tecnica necessaria per comprendere al meglio le caratteristiche del prodotto desiderato.

Tutte le caratteristiche di una mascherina: dai veli all’utilizzo

Gli utenti, in fase di ricerca possono applicare gli appositi filtri, dal marchio ai tempi di consegna, come anche il colore, la dimensione, la quantità per confezione e molto altro, così da scovare l’articolo idoneo ai propri bisogni con un semplice click e, al contempo, di risparmiare energia e tempo.

Su portali specializzati nelle vendita di articoli tecnici di qualità, come quello di RS Components, è possibile trovare diverse tipologie di dispositivi di protezione come, ad esempio, la mascherina chirurgica per tutti gli usi che può essere realizzata in materiali differenti – polipropilene, cotone, polistirene, poliestere, policarbonato o polietilene – e può avere più o meno strati.

Vi sono infatti mascherine a 1 o 2 veli le quali non possono essere usate per scopi medici in quanto essendo prive di uno strato di filtro non sono resistenti e, pertanto, sono impossibilitate a contrastare la diffusione di virus a differenza di quelle a 4 o a 3 veli. Queste ultime, invece, oltre a proteggere l’incolumità fisica di chi le indossa da fattori esogeni, come polvere, germi o batteri, sono state realizzate in modo da svolgere una doppia funzionalità: da una parte, lo strato interno assorbe saliva, sudore e acqua, dall’altra lo strato esterno esercita una resistenza contro i fluidi corporei, il sangue o l’acqua. Inoltre, la mascherina facciale a 4 veli avendo un ulteriore strato assicura una maggiore protezione e sicurezza contro le minacce dei virus.

In conclusione, è giusto evidenziare il fatto che tali articoli possono essere monouso o utilizzati più volte a seconda del modello acquistato, ad esempio vi sono mascherine la cui efficacia può terminare dopo quattro lavaggi o in altri casi addirittura dopo cinquanta.

In quali contesti l’uso della mascherina può risultare efficace?

Come è stato detto in precedenza, le mascherine facciali possono essere usate in diversi ambiti di applicazione in base alle loro caratteristiche. Naturalmente, i consumatori possono servirsi di quelle a 1 velo in ambiti domestici, mentre per i viaggi, trasporti pubblici, ristoranti, spa o aree pubbliche sono perfette le mascherine a 2 veli.

Infine, i prodotti sopra menzionati che hanno 3 o 4 veli devono essere utilizzati in tutti quei contesti considerati pericolosi per la diffusione di malattie infettive, come le scuole, luoghi di produzione industriale, veicoli da lavoro (dall’autovettura al furgone) nel cui abitacolo sono presenti più professionisti, fabbriche, magazzini, strutture ospedaliere o sanitarie.