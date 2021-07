Estate con bambini: quando una famiglia s’allarga cambiano le esigenze. Ecco le migliori soluzioni per la vacanza perfetta adatta a grandi e piccini!

Voglia di sole, mare e relax! Alcuni italiani sono già partiti per le vacanze; altri, invece, hanno prenotato per agosto. Dopo oltre un anno di pandemia di Covid-19, cresce la voglia di prendersi una pausa da tutto, staccando la spina.

Per quest’anno, complice anche il diffondersi delle nuove varianti del Covid, si punta su un ‘turismo di prossimità’. Ci si muove per lo più entro i confini nazionali e si prenota tenendo conto di nuovi parametri. Si privilegiano le strutture ricettive con disponibilità di aree outdoor e con spazi interni sufficientemente grandi da garantire il distanziamento fisico.

L’organizzazione delle vacanze estive diventa ancor più scrupolosa quando si hanno dei bambini. In questo caso, bisogna puntare su soluzioni di viaggio adatte per il relax di tutta la famiglia.

Una necessità dei bambini è quella di divertirsi e di giocare. Se loro sono felici, anche gli adulti lo sono! Analizziamo insieme i vantaggi di alcune destinazioni italiane baby friendly.

Estate con bambini: idee di viaggio per tutta la famiglia!

Per chi vuole organizzare le vacanze estive per la famiglia, la prima necessità è quella di conciliare i giorni di ferie con il budget a disposizione. La seconda, invece, è quella di individuare strutture ricettive a misura di bambino, con spazi idonei e servizi aggiuntivi dedicati all’infanzia.

La vacanza al mare è quella più richiesta da tante famiglie italiane. Rappresenta il momento più atteso dell’anno. L’Italia, da Nord a Sud, pullula di spiagge a misura di bambino. Ecco quali sono le quattro caratteristiche di una località di vacanza baby friendly.

Mare pulito

Fondale basso

Spiaggia sabbiosa

Servizi per le famiglie come bar, ristoranti con menù per bambini, animazione, parchi giochi etc.

Sicilia, Puglia, Sardegna ed Emilia Romagna, con le loro ampie spiagge, sono le mete più richieste dalle famiglie. La riviera romagnola è costellata di alberghi baby friendly, con annessi lidi muniti di parchi divertimento. Basti pensare al Magic Land, allestito in spiaggia con giochi gonfiabili e aperto fino a sera.

LEGGI ANCHE –> Covid e viaggi: alla scoperta di destinazioni da sogno in Europa, per vacanze davvero alternative

Per chi vuole provare invece il fascino di una vacanza diversa dal solito c’è la barca a vela. Tra le mete più belle spicca la Grecia! I bambini si divertiranno un modo a bordo di una casa galleggiante!

Molte famiglie, però, scelgono le formule all inclusive proposte dai villaggi delle località di mare. Queste strutture offrono tanti pacchetti a misura di famiglia, con un’attenzione particolare ai più piccoli. Soggiornare in un villaggio significa non doversi preoccupare di nulla!

Seguono a ruota terme e Spa aperte ai bambini e agriturismi, sinonimo di pace, relax e buona cucina. Molti di essi sono organizzati come fattorie didattiche, con attività ludiche a stretto contatto con gli animali. Qui, il divertimento per i bambini è assicurato!

Ci sono poi le vacanze in montagna, perfette per tutta la famiglia. Il contatto con la natura fa bene alla salute dei bambini! Non c’è bisogno di spingersi fin sulle Dolomiti; L’Abruzzo offre un’ampia scelta di località perfette per trascorrere una vacanza green!

Durante un soggiorno in montagna si possono fare tantissime attività:

Pic nic e gite all’aperto

Escursioni e passeggiate

Sport e attività di movimento all’aperto

Incontri ravvicinati con la fauna del posto

Insomma, per organizzare una vacanza estiva perfetta per i bambini c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Basta individuare la soluzione in linea con il budget disponibile e con le esigenze di tutta la famiglia.