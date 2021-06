Alla scoperta dell’Italia con gli itinerari a piedi: è il trend del momento! Ecco quali sono i percorsi più belli, completamente immersi nella natura.

Tutti pazzi per l’estate! Dopo oltre un anno di pandemia di Covid-19, cresce la voglia di svago e relax. Si stima che sette italiani su dieci non rinunceranno alle vacanze! Molti resteranno entro i confini nazionali. Per quest’anno si punterà sul ‘turismo di prossimità’, al quale si aggiungeranno le presenze dall’estero.

L’emergenza sanitaria, non ancora finita, cambia le abitudini degli italiani in fatto di vacanze. Si prenota nelle strutture ricettive, anche usufruendo di bonus, in base agli standard di igiene, alla disponibilità di adeguati spazi esterni, all’organizzazione e alla gestione delle aree in comune interne e così via. Insomma, c’è voglia di vacanze rigeneranti, ma sempre con prudenza. L’attenzione resta alta, soprattutto ora che c’è la variante Delta.

Ma c’è un’altra tendenza che sta spopolando: è quella degli itinerari a piedi! Per quest’estate, molti italiani sceglieranno bellissimi percorsi immersi nel verde, alla scoperta/riscoperta dei tesori paesaggistici, storico-artistici e culturali. Se anche tu ami la natura, ecco quali sono gli itinerari da non perdere.

Itinerari a piedi: la nuova frontiera del turismo post Covid

L’Italia è uno scrigno prezioso di bellezze naturali. Ci sono tanti luoghi incantevoli, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Molti di essi sono raggiungili a piedi, percorrendo sentieri immersi nella natura. La tendenza è quella di un turismo lento e rilassato, che andrà per la maggiore anche nell’era post Covid.

Vediamo insieme quali sono le più belle passeggiate da fare, per ricaricare mente e corpo. Proponiamo, di seguito, un elenco dei cammini più suggestivi, proposti dal sito Siviaggia.it.

– In 9 tappe collega il Piemonte con la Liguria. Parte da Limone e arriva a Monesi, in provincia di Imperia. Ma si può proseguire anche nella direzione di Ventimiglia. Questo cammino fa parte delle vie che, un tempo, venivano percorse per il trasporto del sale. Cammino delle Pievi – Ricorda un po’ quello di Santiago. Parte e arriva a Tolmezzo, con 270 km da percorrere a piedi, immersi nel cuore della Carnia. Si articola in 20 tappe tra boschi, fiumi, antiche pievi e scorci mozzafiato. Un’esperienza incredibile per tutti gli amanti della quiete!

– Ricorda un po’ quello di Santiago. Parte e arriva a Tolmezzo, con 270 km da percorrere a piedi, immersi nel cuore della Carnia. Si articola in 20 tappe tra boschi, fiumi, antiche pievi e scorci mozzafiato. Un’esperienza incredibile per tutti gli amanti della quiete! Via degli Abati – E’ conosciuta anche come ‘Via Francigena di montagna’. E’ un percorso molto suggestivo, che parte da Pavia ed arriva a Pontremoli. L’itinerario ripercorre gli antichi cammini dei monaci dell’Abbazzia di Bobbio, attraverso le valli dell’Oltrepò, le colline di Parma e Piacenza fino ad arrivare alla Lumigiana.

– Parte dal Colle del Gran San Bernardo in Valle d’Aosta, comprende 45 tappe ed arriva fino alla Capitale. E’ una full immersion nelle bellezze paesaggistiche italiane, tra castelli, borghi, antiche pievi etc. Via di San Francesco – Percorrerla è un’emozione unica per mente e cuore. Questa via, da nord, unisce il Santuario di Verna con Assisi e, da sud, Roma con Assisi. E’ un viaggio meraviglioso nell’Umbria verde!

– Percorrerla è un’emozione unica per mente e cuore. Questa via, da nord, unisce il Santuario di Verna con Assisi e, da sud, Roma con Assisi. E’ un viaggio meraviglioso nell’Umbria verde! Cammino di San Benedetto – Un itinerario a piedi di 300 km, sulle orme del santo e di tutte le fondazioni più importanti dell’ordine monastico dei benedettini. Parte da Norcia, si articola in 16 tappe immerse nel verde ed arriva all’Abbazia di Montecassino.

Se sei alla ricerca di una vacanza alternativa, allontanandoti dal frastuono della città, allora puoi scegliere uno di questi cammini suggestivi. Un consiglio: non avventurarti mai da sola! Condividi questa bellissima esperienza con uno o più amici, per stare più tranquilla.