Scopri come gustare un fit tiramisù con poche calorie e il massimo del gusto. E tutto grazie ad un ingrediente speciale che conoscono in pochi.

La voglia di dolci, si sa, non va mai in vacanza. E al massimo, con l’arrivo dell’estate si trasforma nell’esigenza di qualcosa di fresco ma comunque goloso.

Come fare, però, se si è anche a dieta? Il segreto è quello di scegliere ingredienti sani e golosi che messi insieme possono dar vita a dolci fit e leggeri. Un esempio? Il fit tiramisù alla moringa. Una ricetta che strizza l’occhio alla linea senza per questo mettere da parte il sapore.

Fit tiramisù alla moringa: come realizzare un dolce diverso ma super goloso

Come molti ormai sapranno per realizzare un fit tiramisù basta usare biscotti integrali o secchi e usare lo yogurt greco al posto del mascarpone o mescolato ad esso per rendere il tutto più leggero. Quello che non tutti sanno è che esiste un ingrediente speciale ed in grado di donare più sapore al dolce fit, colorandolo di verde e rendendolo persino sano e adatto al dimagrimento.

Si tratta della moringa, un concentrato di proprietà benefiche ed in grado di donare benefici all’organismo mentre la si gusta. Con un sapore simile a quello del tè verde, la moringa aiuta tra le altre cose a:

Rilassare

Proteggere il fegato

Disinfiammare l’organismo

Proteggere la vista

Ridurre lo stress

Aiutare a cicatrizzare le ferite

Regolare l’intestino

Limitare gli zuccheri nel sangue

Aumentare la forza fisica

Curare capelli e pelle

Donare minerali e vitamine

Eliminare i metalli pesanti dall’organismo

Tutte proprietà che fanno venir voglia di inserirla, non solo nei dolci ma anche nella vita di tutti i giorni. Dopotutto, la moringa si sposa bene con cappuccini, yogurt, kefir e persino con panificati, salse e creme. Basta avere un po’ di fantasia per inserirla praticamente ovunque.

Come preparare il fit tiramisù alla moringa

Ma passiamo al fit tiramisù e a come usare la moringa per dar vita ad un dolce super goloso e da gustare senza sensi di colpa. Per farlo, basta scioglierla nell’acqua calda per creare un buon tè e una volta affrettato aggiungerlo allo yogurt greco o a yogurt e mascarpone.

Dolcificare a piacere e predisporla in una terrina alternando la crema a degli strati di biscotti e spolverare lo strato finale con un po’ della sua polvere.

Il risultato sarà un dolce ipocalorico, proteico, goloso e fresco al punto giusto per affrontare l’estate. Un dolce che amerai e vorrai gustare ancora e ancora, e tutto indipendentemente dalla dieta.