Covid e viaggi: scopri quali sono le destinazioni europee più gettonate, per vacanze di tendenza in questo primo scorcio d’estate.

Voglia di relax dopo oltre un anno di divieti e restrizioni? E’ sacrosanto ed è il desiderio di sette italiani su dieci, che hanno già prenotato una vacanza. Per quest’anno, spopola il trend del ‘turismo di prossimità’. Ma c’è chi non vuole rinunciare ai soggiorni all’estero e guarda con fiducia all’andamento della campagna vaccinale.

La variante Delta spaventa le nazioni europee (e non solo) ma non ferma la voglia di viaggiare. Con l’introduzione del green pass digitale europeo i dati sui flussi turistici stanno migliorando. Sono ancora pochi i viaggiatori americani ed asiatici, fondamentali per l’indotto italiano; ci si muove per lo più tra i paesi membri dell’UE.

Un messaggio di incoraggiamento arriva anche da alcune compagnie aeree. Ryanair, per esempio, ha venduto stock di biglietti a prezzi vantaggiosi per il periodo giugno-ottobre 2021. Una scelta mirata per dare uno scossone alle prenotazioni.

Insomma, almeno per questo primo scorcio d’estate, spopola l’Europa. Ecco quali sono le mete più gettonate per vacanze davvero alternative.

Covid e viaggi: Europa ‘regina’ con la sue mete più belle

Covid e viaggi: sarà un’estate diversa, ma non per questo meno entusiasmante! Con un po’ di prudenza si possono comunque fare delle belle vacanze. Il Vecchio Continente pullula di mete da sogno per soggiorni indimenticabili.

Siviaggia.it propone una lista delle migliori vacanze alternative da fare in Europa. Dagli inguaribili romantici, desiderosi di fare una crociera su un fiume o di dormire in un vecchio faro, agli amanti delle bellezze storico-artistiche, fino ad arrivare agli esploratori provetti; insomma ce n’è per tutti i gusti! Ecco quali sono le mete più apprezzate.

Montenegro – E’ famoso per il Canyon di Tara, conosciuto in tutto il mondo come un luogo di rara bellezza. Si trova all’interno del Parco Nazionale di Durmitor ed ha acque talmente cristalline da essere soprannominato ‘lacrima d’Europa’. Questo meraviglioso canyon è perfetto per tutti gli amanti del rafting in cerca del brivido adrenalinico.

– E’ famoso per il Canyon di Tara, conosciuto in tutto il mondo come un luogo di rara bellezza. Si trova all’interno del Parco Nazionale di Durmitor ed ha acque talmente cristalline da essere soprannominato ‘lacrima d’Europa’. Questo meraviglioso canyon è perfetto per tutti gli amanti del rafting in cerca del brivido adrenalinico. Spagna – Vicino Malaga c’è un cammino di circa 8 km, considerato pericoloso fino a pochi anni fa; ora, invece, è percorribile in tutta sicurezza. El Caminito del Rey è la meta preferita di visitatori temerari che non hanno paura di camminare su passerelle costruite su gole a 100 metri d’altezza.

– Vicino Malaga c’è un cammino di circa 8 km, considerato pericoloso fino a pochi anni fa; ora, invece, è percorribile in tutta sicurezza. El Caminito del Rey è la meta preferita di visitatori temerari che non hanno paura di camminare su passerelle costruite su gole a 100 metri d’altezza. Francia – L’Alsazia è la meta giusta per tutti quelli che vogliono concedersi una bellissima e romantica crociera fluviale. La natura lussureggiante farà da cornice ad un’esperienza davvero indimenticabile!

Islanda – La grotta vulcanica di Grjótagj è un paradiso! L’acqua è caldissima, ha una temperatura prossima ai 50 gradi, ragion per cui vige il divieto di balneazione. E’ comunque possibile visitare tutti i meravigliosi anfratti che rendono questo luogo unico al mondo.

– La grotta vulcanica di Grjótagj è un paradiso! L’acqua è caldissima, ha una temperatura prossima ai 50 gradi, ragion per cui vige il divieto di balneazione. E’ comunque possibile visitare tutti i meravigliosi anfratti che rendono questo luogo unico al mondo. Croazia – Terra fantastica che, negli ultimi anni, ha registrato un boom di presenze dall’estero. Gli inguaribili romantici possono regalarsi una notte nel faro di Palagruža, che prende il nome dall’omonimo arcipelago. In questo angolo di paradiso ci sono meravigliosi sentieri immersi nel verde e spiagge mozzafiato.

– Terra fantastica che, negli ultimi anni, ha registrato un boom di presenze dall’estero. Gli inguaribili romantici possono regalarsi una notte nel faro di Palagruža, che prende il nome dall’omonimo arcipelago. In questo angolo di paradiso ci sono meravigliosi sentieri immersi nel verde e spiagge mozzafiato. Corsica – Meta imperdibile per gli appassionati di trekking! Ci sono tanti sentieri immersi nella natura selvaggia, ideali per organizzare delle bellissime escursioni.

– Meta imperdibile per gli appassionati di trekking! Ci sono tanti sentieri immersi nella natura selvaggia, ideali per organizzare delle bellissime escursioni. Norvegia – Tra le vacanze alternative in Europa consigliamo di fare un viaggio sui treni della Flamsbana, davvero incantevoli e che attraversano mare e montagne alte fino a 1200 metri. Viaggiare su uno di questi treni significa godere di panorami mozzafiato che restano impressi nella mente!

– Tra le vacanze alternative in Europa consigliamo di fare un viaggio sui treni della Flamsbana, davvero incantevoli e che attraversano mare e montagne alte fino a 1200 metri. Viaggiare su uno di questi treni significa godere di panorami mozzafiato che restano impressi nella mente! Grecia – Meta perfetta per vacanze di sole, mare, buon cibo e storia! Anche quest’anno spopolano le isole greche. Santorini, luogo di rara bellezza, è diventata addirittura una ‘destination wedding’ apprezzata in tutto il mondo.

Ora hai qualche spunto in più per organizzare la tua vacanza alternativa in questa seconda estate con il Covid-19. Hai soltanto l’imbarazzo delle scelta!