Se stai pensando di fare un regalo che possa restare indelebile nei suoi ricordi, ecco 5 libri da far leggere a tua figlia per nutrire la sua anima.

Il legame che unisce una madre e una figlia è di certo misterioso ma quello che è certo è che è indissolubile e anche se il tempo metterà delle distanze non svanirà mai.

Se la letteratura è la tua passione e vuoi trasmettere anche a tua figlia l’amore per i libri, ti diamo cinque titoli che di sicuro faranno breccia nel suo cuore.

I libri da far leggere a tua figlia, dopo che li hai letti anche tu

Per stimolare l’immaginazione e nutrire la curiosità di tua figlia devi cominciare a trasmetterle la passione per la lettura fin dalla più tenera età. Infatti già da bambine si possono scoprire mondi magnifici e imparare molte cose sulla vita semplicemente leggendo un bel volume scritto bene, che narra vicende significative.

Abbiamo già visto i consigli degli esperti per far appassionare i bambini alla lettura ma ti assicuriamo che uno dei metodi più adatti è leggere. Infatti tua figlia sarà più propensa ad aprire un libro se ha visto in famiglia te o altri divorare avidamente le pagine di un libro.

Ma quali sono i libri da far leggere a tua figlia? In base all’età della tua creatura potrai scegliere facilmente tra i tanti libri per l’infanzia dedicati alle bimbe e tra i moltissimi libri per l’adolescenza dedicati alle giovani donne che stanno crescendo.

Alice nel paese delle meraviglie

Partiamo da un grande classico della letteratura mondiale dedicata all’infanzia, “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, un libro che stimola l’immaginazione e la creatività e insegna a guardare il mondo da diversi punti di vista.

Lettera a una ragazza del futuro

Uno dei libri da far leggere a tua figlia è “Lettera a una ragazza del futuro” di Concita de Gregorio, con illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio. La famosa giornalista in questo libro adatto alle bambine dai nove anni in su scrive una sorta di lettera rivolta alle giovani ragazze che diventeranno presto adulte.

Ma lo fa rivolgendosi in un certo senso alla senso a sé stessa bambina. Le ragazze troveranno illuminanti i suoi discorsi volti a far nascere la consapevolezza di sé, l’importanza dell’integrità con il proprio pensiero e di opporsi alla violenza. Dopo tutto le cose essenziali nella vita sono poche, e tra queste ci sono fare le cose con passione e la gentilezza verso il prossimo.

Coraggiosa come una ragazza

“Coraggiosa come una ragazza” è un libro di Sarah Allen che ha come sottotitolo la morale stessa del racconto: “Ragazze, siate ribelli! Sognate e lottate sempre perché potete scegliere di essere quello che volete”. Ed in effetti la protagonista di questo romanzo, Libby, sogna in grande e punta a distinguersi dagli altri, pur essendo fragile. Con le sue scelte insegna a tutti che non ci si deve mai arrendere, perché vale sempre la pena di lottare per ciò in cui si crede.

Noi siamo tempesta

Per le ragazze adolescenti suggeriamo “Noi siamo tempesta” di Michela Murgia. Il sottotitolo recita “storie senza eroe che hanno cambiato il mondo”. La compianta autrice e attivista propone in questo libro sedici avventure collettive famose e non e le ha raccontate come imprese corali.

Perché l’eroismo è la strada di pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti. Come dire, l’unione fa la forza perché: “Una tempesta alla fine sono solo milioni di gocce d’acqua, ma col giusto vento”.

Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe

Infine ecco un altro libro da far leggere a tua figlia se è già maggiorenne, si intitola: “Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri con illustrazioni di MP5. Si tratta di una carrellata di figure femminili non troppo esemplari, le possiamo definire come “streghe del nuovo millennio”.

Sono strane, eccessive, controcorrente e a tratti pericolose, ma di certo rivoluzionarie. Le loro storie sono educative, non edificanti, un volume perfetto per emanciparsi dai cliché e dai luoghi comuni che ruotano intorno alle donne.