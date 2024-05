Cosa mangiare al mattino per una colazione sana? Ecco alcune ricette da preparare sia dolci che salate per iniziare al meglio la giornata!

Per un buon risveglio una colazione sana e sostanziosa è tutto quello che ci vuole. Per iniziare la giornata con la giusta carica e arrivare al pranzo sazi è importante preparare una colazione sostanziosa che sia però allo stesso tempo equilibrata e sana.

Variare è importante, fare una colazione diversa ogni mattina potrebbe darti la motivazione giusta per alzarti dal letto. Puoi preparare la colazione anche la sera, specialmente per quanto riguarda il famoso overnight porridge, oppure prepararla sul momento e optare talvolta anche per ricette salate e genuine. Ecco, quindi, alcune idee su cosa mangiare al mattino per colazione!

Cosa mangiare a colazione? Idee sane e anche veloci

Se sei un’amante della classica colazione all’italiana, una volta a settimana puoi concederti i classici cappuccino e cornetto. Ovviamente, però, questo tipo di colazione non ti permette di arrivare sazia fino a pranzo, quindi privilegia anche frutta secca, frutta fresca e una buona spremuta d’arancia.

Per quanto riguarda gli altri giorni puoi preparare il porridge e arricchirlo con gli ingredienti che più ti piacciono: gocce di cioccolato, cioccolato fondente a scaglie, nocciole, mandorle, frutta fresca, yogurt e tanto altro ancora. Se non sai come preparare il porridge, non perdere la nostra guida in cui tu spieghiamo nel dettaglio cosa devi fare!

Un’altra idea sfiziosa e veloce per una colazione sana è il frullato con latte, anche una bevanda vegetale può andare bene, con frutta fresca come mirtilli, fragole e lamponi. Accompagna il tutto con una fonte di carboidrati come le fette biscottate. Lo yogurt greco è leggero e molto più sano rispetto agli altri yogurt presenti sul mercato, aggiungi dei cereali soffiati, la frutta primaverile – ad esempio le fragole – e delle mandorle.

Per arricchire il tutto puoi aggiungere un cucchiaino di crema alle nocciole. Se non puoi rinunciare al tuo amato cappuccino, accompagnalo con de pane di segale farcito con burro di arachidi e spicchi di mela o banana. Per quanto riguarda la versione salata puoi preparare un toast con tacchino e sottiletta oppure optare per le classiche uova strapazzate con frutta secca e fiocchi di avena tostata.

Un’altra idea sfiziosa è preparare i pancake sia in versione dolce che salata, così da poter variare di tanto in tanto e non far diventare la tua colazione monotona!