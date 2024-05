Le frange, viste sulle passerelle primavera estate 2024 di numerosi brand, da Prada a Bottega Veneta a Gucci, sono una delle tendenze moda più hot stagione.

Questo dettaglio sono una delle principali tendenze emerse dalle sfilate di moda per la primavera estate 2024. Decorano gonne, top, giacche, blazer e abiti corti, aggiungendo un tocco vivace e unico alle silhouette. Un trend retro che si è fatto strada sulle passerelle di tutti i maggiori stilisti che lo hanno rivisitato in modo innovativo, e conferisce ad abiti e accessori un tocco bohémien e gipsy chic.

Adatto anche a creare look vibranti e sofisticati in stili diversi, come il western chic o lo stile anni ’20. Insomma, vestiti e borse con frange sono tra i must-have della stagione calda: ecco qualche idea di look e gli abbinamenti vincenti.

Frange, la tendenza moda per la primavera estate 2024

Le frange aggiungono un tocco di movimento e fluidità agli outfit primaverili ed estivi. Il loro movimento sbarazzino riesce ad impreziosire e ad aggiungere un twist glamour a qualsiasi look, da quelli minimal a quelli più strutturati.

I designer hanno sperimentato giocando con lunghezze, tessuti e colori, dai mini dress con frange colorate agli abiti in tessuti leggeri come la seta o lo chiffon, e questi elemento viene declinato in diverse varianti. L’ispirazione spazia dagli anni ’20 al punk rock, con un’attenzione particolare ai dettagli artigianali e alle nuove lavorazioni.

Gli abiti con frange

L’era del charleston e delle flapper girl degli anni ’20 ha fatto il suo ritorno sulle passerelle primavera estate 2024, che celebrano le frange in tutte le loro forme, dimostrando come questo trend possa essere interpretato in modo sofisticato e attuale. Dai raffinati minidress di Prada alle creazioni scintillanti di Patbo, che evocano un’estetica retrò ma allo stesso tempo modernissima.

Il trend non si limita solo agli abiti corti. Designer come Brandon Maxwell, ad esempio, hanno sperimentato con frange sottili sui bordi di abiti lunghi, regalando un tocco di movimento e fluidità alle silhouette più eleganti. Un altro aspetto affascinante di questa tendenza della primavera estate 2024 è l’esplorazione di materiali e texture insolite.

Dal maglia a canotta con frange cristallo di Gucci alle frange di cotone e rafia di Bottega Veneta, le case di moda dimostrano la versatilità di questo dettaglio decorativo. In passerella abbiamo visto gli abiti con frange abbinati ad accessori minimal per lasciar risaltare il loro impatto visivo. Alcuni designer però hanno osato anche abbinamenti più eccentrici, come frange su capi in denim oppure abbinate a dettagli floreali.

Come abbinare le frange

Questa tendenza offre grandi possibilità di styling per tutti i gusti: se amate l’allure boho-chic e lo stile informale, le frange ben si abbinano a capi etnici e materiali naturali come cotone, lino e pelle. Un vestitino bianco a frange può essere abbinato ad un paio di sandali flat intrecciati e ad accessori in paglia, come borse e cappelli.

Per un look più rock, invece, le frange slanciano minigonne nere e giacche di pelle, con stivali cuissard estivi. Per un’occasione più formale valorizzate l’abito o un blazer con frange più corte e geometriche con tacchi alti e clutch minimal. Le frange impreziosiscono anche top, boleri e accessori come borse e scarpe.

Una tendenza che torna dal passato

Le origini di questo elemento tornato ora di tendenza risalgono a tempi molto antichi, quando le popolazioni nomadi utilizzavano strisce di tessuto o pelle per respingere insetti e polvere durante i lunghi viaggi. I Nativi Americani poi le usavano come elemento decorativo dei loro indumenti e le utilizzavano anche per non sprecare i ritagli di pelle avanzati dalla costruzione degli abiti.

Con il passare dei secoli, sono diventate parte integrante della moda occidentale. Negli anni ’20, epoca di grande trasformazione sociale e culturale caratterizzata da una ribellione contro le restrizioni del passato e dalla ricerca di libertà e divertimento, adornavano i vestiti per ballare il charleston, aggiungendo un senso di movimento e dinamismo ai vestiti delle flapper girl ed enfatizzando il ritmo frenetico delle feste dell’epoca.

Dai look di Elvis allo stile streetwear e grunge

Chi non ricorda poi l’immagine di Elvis Presley con la chitarra e la sua giacca con frange, divenuta un’icona della cultura pop degli anni ’50? Questo elemento torna ancora negli anni ’60 con l’emergere con il movimento mod.

Le giacche di pelle decorate con frange, indossate da icone di stile come i Beatles o dalle attrici di spicco della Swinging London, incarnano lo stile anticonformista di quell’epoca. Negli anni ’70 la moda abbraccia poi lo spirito libero e bohémien, e le frange diventano un elemento chiave del guardaroba hippie.

Gonne lunghe, gilet e borse a tracolla sfrangiate diventano simboli dell’estetica boho e di un’attitudine controculturale. Con il revival dei temi degli anni ’20 e ’60, negli anni ’80 e ’90 il fringe look conosce una rinascita nel contesto della moda glam rock.

Abiti da sera con frange lunghe e scintillanti sono diventati un‘icona dell’eccesso e dell’opulenza degli anni ’80, mentre negli anni ’90 le frange hanno aggiunto un tocco di grinta e ribellione ai look street style e grunge. A distanza di anni ora sono tornate prepotentemente alla ribalta, e le ritroviamo tra le tendenze moda con la loro allure dinamica e suggestiva.