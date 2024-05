Hai delle imperfezioni sul viso? Ecco come nasconderle!

Tutte noi possiamo avere delle piccole imperfezioni ma ecco come possiamo nasconderle in modo incredibile. La guida semplice e che funziona.

Avere un viso perfetto senza alcun tipo di imperfezione è davvero molto difficile. Ci sono però tantissimi trucchi che possiamo mettere in pratica per mascherarli e sentirci meglio quando siamo davanti ad altre persone. Ecco quindi che oggi ti sveleremo questi segreti.

Sono tutti consigli semplici e che non richiedono una particolare manualità con il trucco. Quindi prendi appunti e sperimenta quando ne hai bisogno. Siamo certi che il risultato ti lascerà senza parole. Provare per credere!

Come dire addio a piccole imperfezioni? Ecco i segreti

Il trucco ci permette di coprire ben cinque problematiche molto comuni che possiamo avere sul nostro viso. Dei piccoli difetti che possono capitare ogni giorno come piccoli brufoli, macchie, gonfiori o discromie. Noi oggi ti indicheremo una piccola guida con i passaggi da seguire per sentirti meglio.

Se il nostro problema questa mattina è un brufolo fastidioso, magari proprio in un giorno importante non strizziamolo assolutamente, anche se quella è la prima cosa che vorremmo fare. Se lo guardiamo con attenzione è sicuramente rosso, quindi utilizziamo un correttore verde ed applichiamolo con una spugnetta o con il polpastrello.

Sopra applichiamo la cipria, in questo modo il nostro segreto sarà coperto per ore. E’ importantissimo che il correttore non sia troppo liquido. Copriamo poi con il fondotinta e con ulteriore cipria, nessuno si accorgerà mai del nostro segreto.

Ci siamo svegliate con delle brutte borse sotto gli occhi? In questo caso è perfetta la tecnica del chiaroscuro. Non serve utilizzare il trucco perché non è un problema di colore. Utilizza una matita o degli ombretti scuri come il marrone o il nero, ovviamente opachi, e sfumali nella parte inferiore dell’occhio.

Il gonfiore diminuirà visivamente in pochissimo tempo. Applica anche una matita o il kajal nero nella rima interna dell’occhio e sarai perfetta! Devi coprire invece le occhiaie? Come prima cosa cerchiamo di capire se tendono verso il blu o il viola.

Nel prima cosa utilizzeremo un correttore dal color arancio/salmone, mentre nel secondo caso biege o giallastro. Picchietta con il polpastrello e poi fissa tutto con una polvere libera leggerissima. Hai delle piccole cicatrici o macchie sul viso?

In questo caso, le macchie tendono al marrone ed è abbastanza difficile coprire, ecco che ci serve un correttore ad altissima coprenza. Ma ricorda che deve essere applicato solamente dopo che la nostra pelle è ben idratata. Se hai delle cicatrici utilizza un prodotto siliconico e rivolgiti a qualcosa di molto professionale.

Ricordati però che le cicatrici non sono un problema ma un tuo segno di vita, quindi non cercare di coprirle se non strettamente necessario. Vuoi rendere la tua pelle liscissima ed uniforme? Magari hai qualche poro dilatato o delle rughe?

In questo caso realizza una volta alla settimana una scrub detossinante per dire addio alle cellule morte e poi utilizza maschere super nutrienti. Ma se devi risolvere all’ultimo minuto sono perfetti i primer viso a base siliconica per un effetto super setoso. Adesso che conosci tutti questi segreti non ci sarà problema che non potrai risolvere in poco tempo per sentirti bellissima!