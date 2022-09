I look street style delle influencer da copiare a settembre

Capi firmati, trucco e parrucco impeccabili (anche quando sembrano naturali) e pose da star. “Sfogliando” le pagine social delle influencer verificate vediamo tutto questo ma a colpirci oggi è il loro street style: internazionale, ispirato al passato e ben studiato.

Da Chiara Ferragni ad Alice Campello passando per Chiara Biasi e Veronica Ferraro, le note influencer ed imprenditrici digitali italiane sono d’ispirazione più per lo stile da strada che per quello da “grande soirée” per ovvie ragioni.

Vediamo le tendenze da provare in città nelle calde giornate di settembre.

Per uno street style all’ultimo grido ispiriamoci alle influencer più amate

Lo streetwear è uno stile che esiste da più tempo di quanto si creda, lo si fa risalire infatti alle prime rivoluzioni giovanili ma è entrato a far parte della moda (e quindi conosciuto a livello internazionale) sono recentemente.

La camicia grunge è tornata a fare capolino negli outfit di fine estate e promette di essere un passe-partout autunnale. Nei colori marrone e ruggine, a quadri e, ovviamente, a maniche lunghe, la proposta boyfriend di Asos Design è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Si trova scontata del 19% a 18,50 euro.

La minigonna basic con spacchetto è un’altra idea da non farsi sfuggire. Anche per restare su budget convenienti, va presa in considerazione la mini nera di Mango (disponibile anche in arancione, a 39,99 euro) che fa parte della collezione Committed, I cui prodotti sono “realizzati con fibre e/o processi di produzione sostenibile”.

I jeans a vita bassa sono meravigliosi per le giovanissime e, più in generale, per tutte le donne che possano vantare un ventre piatto (od almeno tonico) ma pessimi se si è fuori forma. Con Bershka a solo 29,99 euro si può acquistare uno dei capi simbolo dell’ultimo decennio del secolo scorso, i jeans blu, ampi e vintage da sfoggiare di giorno con le sneakers preferite o la sera con top argento e sandalo alto.

La scelta per settembre sarà quindi sui pantaloncini o su uno stile in perfetto stile anni Novanta come ci hanno mostrato in modo evidente le influencer italiane più amate. Sì ma a tutto questo bisogna sempre aggiungere un tocco personalizzato, è la nostra firma a fare la differenza!

Silvia Zanchi