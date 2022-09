Elodie ci casca di nuovo: il colpo di testa che nessuno si aspettava

Elodie ci casca di nuovo, la cantante sorprende ancora una volta i fan con un colpo di testa che nessuno si aspettava: delirio sul web.

Ci siamo abituati ormai alla certezza che Elodie sia uno dei veri fenomeni degli ultimi tempi. Il talento della ragazza cresciuta a Roma è inarrestabile ed è sempre più dimostrato da tutti i campi in cui si cimenta. L’ex allieva di Amici ha fatto davvero tanta strada da quando muoveva i suoi primi passi tra i banchi della scuola più famosa d’Italia.

Merito sicuramente anche di un’immagine forte ed inconfondibile, che nel passare del tempo è andata sempre più a costruirsi e delinearsi. Occhi scuri penetranti e viso che sembra disegnato, Elodie è diventata ben presto volto di tantissimi brand di beauty e moda, prestandosi come testimonial perfetta. La sua espressività ha trovato sfogo adesso anche al cinema. La schiera di fan non vede l’ora di gettarsi nelle sale perché, il prossimo 22 settembre, debutta il primo film che la vede protagonista, Ti Mangio il Cuore.

Negli ultimi giorni la Di Patrizi ha lasciato senza fiato alla Mostra del Cinema di Venezia 79, catturando completamente i riflettori del red carpet con look favolosi. Dopo le follie stravaganti dell’estate, l’artista è tornata ad uno stile classico ed elegante, con capelli legati in uno chignon, vestita da Valentino.

Il ritorno del long-bob, Elodie strepitosa col taglio glamour e sbarazzino

Negli ultimi mesi ci siamo abituati alle sue istrioniche trasformazioni, che l’hanno vista interpretare uno stile “Tribale” che perfettamente si abbinava al tema della sua hit estiva. Complice proprio la bella stagione, Elodie ha sfoggiato in diverse varianti delle lunghissime treccine scure acconciate in modi differenti.

Una volta tolte, poi, si era mostrata nelle sue apparizioni pubbliche con dei lunghi e voluminosi capelli scuri e ricci, che le donavano un’aria altrettanto perfettamente “selvaggia”. Ora, però, sembra proprio che la cantante abbia deciso di dare una bella svolta al suo look. In occasione dei Tim Music Awards, Elodie è salita sul palco in una forma smagliante, fasciata in un completo di top e gonna longuette trasparenti con giochi di effetto animalier in strass argento.

I capelli mostrano un taglio semplice quanto bellissimo, che le conferisce un’aria fresca e nuova. Si tratta di un long-bob, che per la serata è stato ondulato alla perfezione in stile beach waves. Addio a extensions e masse di capelli extra-lunghi, probabilmente Elodie ha optato per un ritorno alla naturalezza, che sembra del tutto azzeccato e manda immediatamente i fan in delirio sul web.