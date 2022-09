Elodie, look total black da incanto: eleganza allo stato puro

Elodie incanta a Venezia: la cantante arriva in tutto il suo splendore e con un look total black firmato Valentino straccia la concorrenza.

Elodie fa dimenticare tutte le donne che, prima di lei, sono arrivate alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Bellissima, elegante e raffinata, senza mostrare assolutamente nulla della sua bellezza fisica se non il viso, la Di Patrizi stende tutti, strappa applausi e manda in tilt il web.

Il fascino e la bellezza di Elodie non sono assolutamente una novità. A Venezia, così, la Di Patrizi ha tuttavia deciso di sfoggiare un look decisamente diverso da quello con cui solitamente incanta quando sale sul palco. Il risultato, tuttavia, è assolutamente lo stesso: la cantane è semplicemente splendida.

Elodie in Valentino a Venezia, il web impazzisce: “Sei magica”

Un outfit total black firmato Valentino per Elodie che, oltre alla voce, lascia sempre senza fiato per la sua bellezza, resa unica dal mix delle origini. Il padre, infatti, è italiano mentre la madre è francese-creola e il risultato è la bellezza sensuale della cantante che diventa sempre più evidente come potete vedere dalla foto qui in basso.

Dopo aver fatto tendenza per tutta l’estate con il suo costume, Elodie ha scelto di fare lo stesso con un look totalmente diverso. L’abito indossato dalla cantante e che è firmato Valentino lascia scoperto solo una parte dell’addome. La gonna dell’abito arriva alle caviglie coprendo, dunque, le gambe mozzafiato della cantante.

Un outfit molto raffinato ed elegante che i fan hanno particolarmente apprezzato. In tanti, infatti, sottolineando quanto sia bella la Di Patrizi indipendentemente dall’abito che indossa.

“Elodie sei sempre magica. Trasmetti energie uniche. Sei davvero magnetica e ogni cosa che fai, la fai con il cuore. Unica, bella e brava”, scrive una ragazza. “Sei troppo bella aggiunge un’altra“. E ancora: “Elegantissima”, “Splendida”, “Una venere, che bellezza”, “Sono sempre più innamorato”, “Semplicemente meravigliosa”.

Al gossip che l’ha travolta per il rapporto con Andrea Iannone con cui è stata vita nel corso dell’estate, la Di Patrizi risponde con la classe ed eleganza che la contraddistingue preferendo far parlare la sua bellezza senza aggiungere dichiarazioni per non alimentare i pettegolezzi.