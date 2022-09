Finora hai districato i capelli nel modo sbagliato: impara dagli esperti

Molto probabilmente stai districando i tuoi capelli nel modo sbagliato. Ti sveliamo noi come fare. Continua a leggere per scoprirlo.

I capelli aggrovigliati sono veramente fastidiosi! Si impigliano dappertutto e onestamente, possono sembrare un vero disastro.

Ma oltre a essere una seccatura, cercare di districare i nodi può danneggiare i capelli, causare rotture e rendere le ciocche più fragili nel tempo.

Il metodo migliore per districare i capelli

Probabilmente finora hai districato i tuoi capelli nel modo sbagliato. Secondo gli esperti infatti, ci sono alcuni passaggi che dovresti seguire e che fidati, ti faciliteranno la vita.

Con i prodotti giusti e una tecnica da pro, è abbastanza facile districare i capelli senza provocare danni. Qui di seguito troverai alcuni consigli sul modo in cui districare i nodi più difficili.

Usa uno strumento apposito per districare i capelli

I pettini a coda e altri pettini a denti piccoli possono causare gravi danni e rotture alle ciocche. Il modo migliore per districare i capelli è usare una spazzola o un pettine a denti larghi, perché sono molto più delicati.

Inizia dalle punte, non dalle radici

Se quando districhi la tua chioma prendi la spazzola direttamente dalla radice, stai sbagliando. Infatti, questo è il modo più rapido per danneggiare i capelli aggrovigliati. Comincia invece dalla base e risali verso l’alto. In questo modo, quando si raggiunge la radice, si avrà una base liscia su cui lavorare. La tecnica di spazzolatura dalle punte alla radice riduce al minimo i danni, poiché i nodi alla radice si spostano verso le punte mentre si spazzola, causando danni e persino rotture.

Prenditi il tempo necessario e lavora per sezioni

Un altro prezioso consiglio è quello di evitare di lavare le tue ciocche prima di districarle. A volte bagnare i capelli può bloccare i nodi, rendendoli molto più difficili da districare e molto più soggetti a rotture. Tira fuori la spazzola districante e lavora su una piccola sezione alla volta. La chiave in questo passaggio è la pazienza. Inoltre, se la tua chioma risulta particolarmente opaca, applica un balsamo sui capelli asciutti per aiutare a sciogliere i nodi man mano che si procede.

Dopo averle districate, proteggi le ciocche con un olio

Una volta sciolti i nodi, i capelli si sentiranno fragili e probabilmente mancheranno di molta idratazione. Per questo motivo, ti suggeriamo di applicare un po’ di olio d’oliva vergine al 100% dalle radici alle punte e di lasciarlo riposare sotto un vaporizzatore per capelli per circa 20 minuti. In questo modo le ciocche inaridite saranno idratate. Inoltre, è probabile che hai a tua disposizione una bottiglia di olio d’oliva. Se però non hai un vaporizzatore, puoi mettere i capelli in un involucro di plastica per aumentare il calore e permettere all’olio di penetrare meglio.

Combatti i nodi mentre stai dormendo

Una federa di seta è un modo fantastico per tenere a bada i nodi, ma in realtà la cosa migliore sarebbe dormire con una cuffietta di seta. In effetti, una federa di seta è benefica per i capelli solo se la testa rimane sul cuscino. Una cuffietta di seta mantiene i capelli in posizione, evitando che facciano attrito con le coperte, il pigiama e il cuscino. Inoltre, trattiene l’umidità per tutta la notte.