Pantaloni, sai come sceglierli in base al tuo fisico? Ecco la guida che cercavi

Ami i pantaloni ma non sai come scegliere il modello che ti dona maggiormente? Ecco la risposta dagli esperti di Chedonna!

La mattina quando dobbiamo andare al lavoro, o vogliamo uscire con le amiche, dedichiamo sempre molto tempo nello scegliere cosa indossare. Se si tratta di un vestito è semplice ma se vogliamo mettere dei pantaloni? Non tutti i modelli donano a tutte le corporature.

Si perché magari un modello va di moda ma sul nostro fisico non è assolutamente consigliato. Ecco quindi che oggi ti aiuteremo a capire quale modello devi comprare per valorizzare la tua figura. Ricorda che se ti senti bene e ti vedi bella anche gli altri apprezzeranno.

Pantaloni, sai come scegliere i modello perfetto per te? Ecco i consigli

Ogni corpo ha una sua caratteristica particole che lo rende speciale. Ma per sentirci bene dobbiamo conoscerla e scegliere gli abiti che si adattano meglio a noi. Dobbiamo valorizzarci per avere quell’effetto wow quando ci guardiamo allo specchio.

Il problema è che nel mondo dei pantaloni, come quello degli abiti in generale, ci sono moltissimi modelli e può diventare veramente difficile capire che cosa ci dona effettivamente. Ecco quindi che gli esperti di Chedonna hanno deciso di realizzare questa guida.

Hai un fisico a triangolo? Ovvero le cosce ed i fianchi sono pronunciati mentre la vita è piccolina? Il modello ideale è il pantalone a palazzo. Oppure flared con una leggera zampa d’elefante o scampanatura. Non mettere poi magliette troppo aderenti.

Hai un fisico quadrato? Per te non è tanto importante il modello ma la fantasia. Cerca qualcosa che sia importante e che si noti. In questo modo tutto lo guarderanno e non daranno peso al resto. Ottimo mettere anche una piccola cinturina sul punto vita, mostrerete quanto è piccolo!

Hai un fisico a cerchio? In questo caso vogliamo nascondere la vita, ecco quindi che i pantaloni perfetti sono quelli a taglio dritto oppure a vita alta con la coulisse. Per il colore, ti consigliamo di puntare su quelli neutri ma scuri, come il nero o il marrone.

Hai un fisico a pera? Questo è il caso più frequente per le donne mediterranee. Scegliamo sempre pantaloni dalla vita molto alta ed un po’ scampanati. In questo modo avremmo una sorta di effetto contenitivo e saremo super sinuose.

Il tuo fisico è a rettangolo? Scegliamo dei pantaloni skinny ma con tessuti che movimentino il tutto come la pelle o il raso. Anche il modello flared può andare bene. Hai il fisico a clessidra? Perfetti i pantaloni a palazzo e complimenti per la tua fortuna!

Sei petite? Scegliete modelli lunghi e con un po’ di zampa d’elefante. Acquisterete qualche centimetro in pochissimo tempo se li scegliere anche in bianco! Avete qualche chiletto di troppo? Sceglieteli a palazzo e neri, o blu scuro.

Adesso che conosci tutti i modelli perfetti in base al tuo fisco non ti resta che provarli e siamo certi che il risultato sarà davvero incredibile!